مقطع فيديو سحل سيدة بالشارع لسرقتها يعيد الأذهان لحادث فتاة المعادي

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسرقة سيدة في النهار، حيث نزع شخص يسير على قدميه حقيبتها، وحاولت السيدة مقاومته إلا أنه نجح في أخذها واستقل دارجة نارية كانت بجواره تنتظره بعد سرقة الحقيبة.

وفحص رجال الأمن مقطع الفيديو، وبعمل التحريات نجحوا في تحديد هوية السارقين، وجرى تتبعهم وألقي القبض عليهم.

تلك الواقعة التي رصدتها كاميرات المراقبة، تعيد إلى الأذهان مشهد «مريم»، فتاة المعادي البالغة من العمر 24 عاما، التي لقيت مصرعها بطريقة بشعة على يد لصين حاولا سرقة حقيبتها، انتزع أحدهما الحقيبة منها بأسلوب الخطف لكنها تشبثت بها، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بنزيف أسفر عن وفاتها في الحال.

تتبع رجال الشرطة الحادث ومن خلال التحريات نجحا في تحديد هوية المتهمين، والقبض عليه، وتوجيه اتهام رسمي بسرقة وسحل فتاة حتى الموت في منطقة المعادي، قبل أن يُقضى عليهما بالإعدام في نهاية العام الماضي.