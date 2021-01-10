«المركزي للإحصاء» يستعرض أهمية رقم قومي لكل عقار

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه تم عقد اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا المشرفة على المشروع الخاص بالثروة العقارية من أجل إعطاء رقم قومي لكل العقارات والمنشآت والشوارع وكذلك الأراضي، موضحًا أن هذه اللجنة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعُقدت اليوم بحضور عدد من الوزراء مثل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الإسكان والمرافق العمرانية.

نهدف للتيسير على المواطن

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، على شاشة «EXTRA NEWS»، أنه حضر الاجتماع أيضًا وزير التنمية المحلية، ووزير العدل، فضلًا عن بعض الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر، والهدف من المشروع هو التيسير على المواطن المصري، من خلال تقديم الخدمات له بشتى الطرق والوسائل، والتي من ضمنها تواجد رقم قومي لكل وحدة سكنية والعقار على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن هذا الأمر مهم للغاية، حيث واجهت الدولة سلبيات عديدة خلال الفترة الماضية، لذلك تم العمل على تحديد آليه استخراج رقم قومي لكل وحدة سكنية وعقار: «فيه ناس كانت بتعاني أثناء وصف مكان البيت للزائر أو الضيف أو من طلب أوردر توصيل غرض ما، كنا نرمز جغرافيًا لمكان البيت وليس بالتحديد، فكان هذا الأمر يتطلب وقتًا طويلًا من أجل السؤال عن المكان بالتحديد».

وأوضح أنه بسبب عدم تحديد الشوارع كان هناك خسائر في الأراوح: «فيه سيارات إسعاف وسيارات مطافي لم يسعفها الوقت لإنقاذ الضحايا أو المرضى، وده طبعا يختلف لما يكون عندي العقار له عنوان محدد ورقم محدد وداخل على منظومة تكنولوجية توصلني للهدف بوسائل متعددة أوصل في المكان المحدد وفي التوقيت المحدد».