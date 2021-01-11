بحيرة ناصر.. بنك مصر المائي ومخزن الثروة السمكية

تعد بحيرة ناصر التي تقع على الحدود الجنوبية بمحافظة أسوان، بنك مصر المائى وأحد أهم مصادر الثروة السمكية النظيفة وعالية الجودة، وتصنف بأنها الأكبر صناعيا في العالم، حيث تنتج وفق تقرير لهيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما يقرب من 30 ألف طن أسماك سنويا، ويصل المخزون السمكي إلى ما يقرب من 50 ألف طن من أسماك البلطي.

وتطبق الهيئة قرارا بحظر صيد الأسماك لمدة 60 يوما من كل عام ويبدأ في مارس وينتهي في مايو، الأمر الذي يساعد في مضاعفة المخزون السمكي، حيث تعد تلك الفترة هي فترة وضع البيض وفقسه بالبحيرة، كما تطلق الهيئة ما يقرب من 20 مليون زريعة من أسماك البلطي سنويا.

وأشار التقرير إلى أن البحيرة يعيش بها أكثر من ‏50‏ نوعًا من الأسماك تتبع ‏15‏ عائلة، أهمها أسماك البلطي النيلي، والبلطي الجاليلي والساموس ‏(‏قشر البياض‏)، ‏والبياض، والرابه، والشال‏، والليبس.

وتكونت البحيرة نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي بعد إنشائه في الفترة من عام 1958 إلى 1970 بطول 500 كم منها 350 كم بالأرض المصرية، والباقى بالأراضي السودانية ومتوسط عرض 12 كم ويصل عمقها إلى 180 مترًا بسعة تخزين كلية 162 مليار متر مكعب، لتصبح بذلك ثانى أكبر البحيرات من حيث المساحة، وتتميز البحيرة بملاءمة ظروفها البيئية لتربية العديد من أصناف الأسماك، بالإضافة إلى وفرة القاعدة الغذائية الطبيعية.

وتنفذ وزارة الزراعة خطة لإدارة مصايد بحيرة ناصر تبعاً للنهج البيئى لمصايد الأسماك (EAF).

وتهدف الخطة الى وضع ممارسات صيد رشيدة للحفاظ على المخزون السمكى بالبحيرة وتعظيم القيمة المضافة من المصيد مع الأخذ فى الاعتبار النواحى الإجتماعية والإقتصادية والمؤسسية ذات الصلة بمصيد الأسماك من البحيرة.

واشتملت الخطة على عدد من التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المتفق عليها مثل رفع مستوى أعمال المراقبة داخل وخارج البحيرة وإنشاء مناطق إنزال جديدة لتوفر زمن رحلة الصيد والاهتمام بعمليات تداول الأسماك للحفاظ على جودة المنتج من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية، مع رفع مستوى التعليم والاهتمام ببرامج التوعية والإرشاد، وتوفير وسائل التأمين الصحى على الصيادين بالتوافق مع مراجعة التشريعات ووضع عقوبات متدرجة بالقانون للمخالفين.