رئيس «المركزي للإحصاء» : الرقم القومي لكل عقار يقضي على الرشوة والفساد

علق اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، فذكر أن اللجنة العليا لإدارة الثروة العقارية شكلت عدة لجان فرعية، إحداهم يرأسها وزير العدل المستشار عمر مروان، والأخرى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

الهدف من المشروع حفظ الثروة العقارية في مصر

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، على شاشة «Extra news»، أن اللجنة العليا حددت مهام تفصيلية للجان الفرعية، حيث ستتم اللجان الفرعية بالتنسيق فيما بينها بوضع كل الضوابط والإجراءات التي تحقق في النهاية الهدف من المشروع وهو حفظ الثروة العقارية في مصر، وحصر كل وحدة وكل مبنى وكل منشأة لحفظ الحقوق والملكيات، من خلال استخراج رقم قومي لكل عقار ووحدة.

المشروع سيساهم في تيسير الخدمات للعقارات نفسها

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن هذا المشروع سيساهم في تيسير الخدمات للعقارات نفسها، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، فسيكون هناك حوكمة معنونة، حيث سيكون هناك عنوان ورقم لكل عقار، وهو ما يساهم في تقليل التعديات والمخالفات، « التعديات والمخالفات دي كانت فساد ودي مصدر كبير للرشاوى والفساد يعني المشروع أهميته أكتر من حاجة».

المشروع سيساهم في تسهيل دخول سيارات الإسعاف والمطافي للوحدات

وتابع: «من خلال رقم قومي أو رقم مكاني للوحدة أو المبنى هيكون فيه تحسين للخدمات العامة زي الخدمات الصحية والتعليمية والاسعاف والمطافي وطريقة دخولها الشارع، وأسرع طرق مؤدية لها، فسيكون هناك حوكمة».