البحوث الإكلينيكية بالتعليم العالي: نتائج إيجابية للسوفالدي على كورونا

كشفت مصادر باللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك نتائج إيجابية أظهرتها مؤخرا الأبحاث الإكلينيكية التي تجرى على عقار السوفالدي لفيروس سي على عدد من المرضى المصابين بكورونا، موضحة أنه يجرى العمل حاليا على نشر البحث الخاص به في المجالات العلمية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتائج أوضحت مدى تأثير عقار السوفالدي في تقليل أعراض المرض وكذلك تقليل مدة بقاء وحجز المريض بمستشفيات العزل لمدة تتراوح ما بين الخمسة أيام إلى 10 أيام وفقا للحالة المرضية، والتأثير بالتعافي خلال 3 إلى 5 أيام للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا.

«العليا للبحوث الإكلينيكية» تكشف تفاصيل تجارب السوفالدي

وتابعت المصادر أن هناك أكثر من بحث إكلينيكي يجرى العمل عليها حاليا بعدد من المستشفيات الجامعية، مؤكدا أنها قللت وقت تواجد المرض بالمصابين داخل بالحجز العادي، موضحا أنه تم تجربته على جميع المرضى المصابين بأي أمراض غير كورونا دون ظهور أي نتائج سلبية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل الأبحاث بعد نشر البحث العلمي.

وناشدت المصادر المواطنين ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكذلك الالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي وارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المشهود لها الازدحام خارج المنزل، والاهتمام بالأطعمة المطرية جيدا والمشروبات الساخنة، والاهتمام بتناول الخضر والفاكهة.