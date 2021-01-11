حالتا وفاة وصلح ومرض.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية أحداثا عديدة تصدرت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

صلح باسم سمرة ورحاب الجمل في منزل أشرف زكي

بعد خلاف يومين عبر السوشيال ميديا وتراشق بالألفاظ تم الصلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل في منزل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حيث بدا الخلاف بين باسم ورحاب ببوست نشرته رحاب عبر «فيسبوك» تصف باسم بالممثل السكران ليرد عليها أيضا باسم سمرة خلال الانستجرام قائلا «الكلام مش بفلوس يا جملاوي» ليثير هذا غضب الفنان أشرف زكي ويقرر إيقافهما عن مزاولة المهنة وتحويلهما للتحقيق الثلاثاء المقبل، ليفاجئ الثنائي باسم سمرا ورحاب الجمل الدكتور أشرف زكي في منزله وتقديم الاعتذار له والذي قبله وتم الصلح بينهما.

تدهور الحالة الصحية للمطرب علي حميدة

كما شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان علي حميدة والذي قال في تصريح لـ«الوطن»، أنه يعاني من حصوات على المرارة والكلى، وسيخضع خلال ساعات لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات الكبرى في الإسكندرية.

وفاة هادي الجيار بفيروس كورونا

وفاة الفنان هادي الجيار كان خبرا حزينا على الوسط الفني والسوشيال ميديا وجمهور الفنان، حيث أعلن الجيار الجمعة الماضية إصابته بفيروس كورونا عبر «فيسبوك» قائلا: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء» لتتدهور حالته خلال ساعات ويتم نقله للرعاية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي ليرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر ناهز 71 عاما.

وفاة والدة الفنان حسن الرداد

كما أعلن الفنان حسن الرداد وفاة والدته عبر حسابه على السوشيال ميديا قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله»، لتتحول صفحات الفنانين عبر السوشيال ميديا لدفتر عزاء ومواساة لحسن الرداد، ومن أبرز الفنانين فيفي عبده ونبيلة عبيد وزوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا.