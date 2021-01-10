صلاح عبدالله يرثي هادي الجيار: «صوتك في وجداني»

رثى الفنان صلاح عبدالله الفنان هادي الجيار الذي رحل عن عالمنا اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب «صلاح» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بدموعي فؤادي بدعيلك ياهادي، وصوتك في وجداني وانت بتعزيني في أخويا وفي الآخر بتقولي بإلحاح «خلي بالك من نفسك ياصلاح»، حاضر ياغالي هخلي بالي، لاحول ولاقوة إلا بالله ولكل أجلِِ كتاب وتعددت الأسباب والموتُ واحدٌ، أرجوكم ياأحباب الفاتحة والدعاء لحبيبي الفنان الكبير القدير ⁧‫هادي الجيار».

وشيع جثمان هادي الجيار من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر اليوم الأحد، بحضور عدد من نجوم الفن، وأعضاء نقابة الممثلين، على أن يواري جثمانه الثري داخل مقابر العائلة، دون إقامة سرادق عزاء والاكتفاء بتلقي واجب العزاء عند المقابر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

أعلن «الجيار» إصابته بفيروس كورونا على صفحته الشخصية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مناشدًا متابعيه الدعاء له، قبل تدهور حالته الصحية لينقل إلي مستشفي الهرم إذ وافته المنية هناك.وشارك الفنان الراحل مع الفنان الكبير عادل إمام في بطولة «فلانتينو»، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك معه دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، وإنعام الجريتلي.

بدأ الفنان هادي الجيار مشواره في عالم الفن، قبل بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال خشبة المسرح وتقديم مسرحية «مدرسة المشاغبين» عام 1973 وتجسيده شخصية الطالب «لطفي» بصحبة عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، قصة علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وعلى مدار عمله بمجال التمثيل، قدم «هادي» العديد من الأعمال خصوصًا الدرامية التي ارتبط بها الجمهور.