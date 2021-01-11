«الخارجية الأمريكية» تدرج «الحوثيين» كمنظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ وزارته، ستنبه «الكونجرس» بنيتها إدراج الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، مضيفًا في تغريدة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنَّ هذا الإدراج سيوفر أدوات إضافية لمواجهة الأنشطة الإرهابية وإرهاب الحوثيين الميليشيات القتلة المدعومة من إيران في الخليج.

وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبها، الجمعة الماضية، بإدراج الحوثيين، ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

وأوضح بومبيو، أنذَ الإدراج يهدف لتحميل الحوثيين مسؤولية أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود المهددة للمدنيين والبنى التحتية والشحن التجاري.

من جهتها، قالت مصادر شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إنَّ هذه الخطوة تعيق عمل الأمم المتحدة فيما يتعلق بمباحثات السلام في اليمن.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ الخطوة تثير مخاوف من أنها ستؤثر على عمليات إيصال المعونات الإنسانية.

فيما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنَّ الحوثيين يرتكبون جرائم التي فاقت في فظاعتها جرائم الجماعات الإرهابية في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي.

ودعا الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إلى سرعة العمل على إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.

وكانت وزارة الشؤون القانونية اليمنية، قالت في وقت سابق في بيان، إنَّها تتباع بقلق استمرار الحوثيين، بقصف منطقة «الحيمة» شرق محافظة «تعز» جنوب العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين، بمختلف أنواع الأسلحة وتهجير الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم.

وأضافت الوزارة اليمنية، أنَّها أمام هذه الممارسات والأعمال الإرهابية، لن تتخلى عن التشبث بمطاب بإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولي.

كما اعتبر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده مجلي، ما يتعرض له ابناء «الحيمة» حرب إبادة، وفقًا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

وأشار «مجلي»، إلى أنها دليل آخر على أنَّ الحوثيين المدعومين من إيران جماعة إرهابية.