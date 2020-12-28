فيديو.. الحوثيون يقصفون مجمعا صناعيا بالحديدة

استكمالا لسلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين في اليمن، تعرض المجمع الصناعي بالحديدة لاستهدافات متكررة من قبل ميليشيات الحوثي منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر العام 2018، كان آخرها اليوم الاثنين، حيث جددت ميليشيات الحوثي، قصفها المدفعي على أحد المجمعات الصناعية، في مدينة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إصابة 5 عمال، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن خمسة عمال أصيبوا جراء قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، على مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر لوسائل الإعلام اليمنية إن خمسة عمال أصيبوا أثناء أداء أعمالهم في مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي إثر إطلاق الحوثيين عددا من قذائف الهاون على المجمع.

وأضافت المصادر أن المصابين تم إسعافهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية، ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لخطورة إصابتهم.

وتعد هذه الجريمة بعد أسابيع من سقوط 16 مدنياً ما بين قتيل وجريح من عمال مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي جراء قصف الميليشيات الحوثية للمجمع حيث إن جميعهم من المدنيين، وقبلها ارتكبت الميليشيات مجزرة مروعة بحق النساء والأطفال في الدريهمي راح ضحيتها 17 مدنياً ما بين قتيل وجريح، سبقتهما سقوط 12 مدنيا ما بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في طريق التحيتا الخوخة.

وتضاف هذه الجريمة إلى آلاف الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.