الري تطلب وظائف قيادية للندب بالسودان وجنوب السودان.. منها «صراف شجرة»

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حركة الانتداب الدورية للري المصري في السودان وجنوب السودان وأوغندا، والإعارة في الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، على أن تقدم الطلبات باسم رئيس قطاع مياه النيل على البريد الغلكتروني (nws.mwri@gmail.com)، التابع لقطاع مياه النيل، بهدف تقليل التعامل الورقي في ظل الإجراءات الاحترازية الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنّه لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي الشروط العامة الواردة في الإعلان، وكذلك التي ترسل قبل بداية أو بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم الطلبات، على ان تقدم الطلبات اعتبارا من الأحد المقبل وتنتهي في 18 فبراير، ويتم الرد على المتقدمين على البريد الإلكتروني برسالة (تم استلام الطلب وجار المراجعة ومطابقة الشروط الخاصة بالوظيفة) من نفس البريد الإلكتروني وعلى نفس البريد الإلكتروني المرسل منه الطلب، وحال عدم الرد خلال 48 ساعة يتواصل المتقدم تليفونيا مع قطاع مياه النيل، في المواعيد المحددة لتقديم الطلبات فقط هاتفيا.

الوظائف المطلوب الندب لها

«مفتش ري شجرة» في السودان، يشغل وظيفة مهندس مدني ويتمتع بخبرة لا تقل عن 15 سنة، ويفضل من مارس عمل مفتش ري أو صرف، على أن يتولى عدد من المهام، بينها الإشراف على الأعمال الخاصة بتفتيش ري الشجرة، من صيانة وتأهيل للاستراحات ومتابعة أعمال المناقصات والعطاءات.

«مهندس مدني» قسم الخرطوم، لإعداد المقايسات والإشراف على أعمال العقود السكنية، ورئيس قلم مياه الخرطوم، للإشراف على أعمال الرصد والتحليل لمحطات الرصد الهيدروليجية، والتي تشمل إعداد التقارير الفنية الخاصة بأعمال الرصد للمحطات المختلفة، والإشراف والتنسيق لإرسال وتبادل البيانات والتقارير للجهات المختلفة، وإعداد التقارير الخاصة بإيراد النهر وروافده، والتنبؤ بالفيضان، وإعداد خطط التأهيل والتطوير المستمر لمحطات قياس تصرفات النيل.

«3 مهندسين» لمحطة السودان لأعمال الرصد والتحليل للمحطة، وتشمل القيام بأعمال قياس التصرفات المائية ومتابعة مناسيب المياه، وإعداد بيانات وحساب التصرفات المائية للمحطات، وحفظ البيانات الخاصة بمحطات الرصد.

«مدير مخازن الخرطوم»، للقيام بأعمال تنفيذ لائحة المخازن وصرف وتسليم جميع الأصناف بالمخازن، والإشراف على أعمال رؤساء وأمناء المخازن لتنفيذ الأعمال المكلفين بها.

وأعلنت الوزارة عن الحاجة إلى «موظف عقود ومشتريات» لصياغة عقود المقاولين ومراجعة المستخلصات، على أن يكون من الحاصلين على مؤهل مناسب وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، في مجال الأعمال والإلمام بالمهارات الأساسية واللغة الإنجليزية.

«مراجع حسابات الخرطوم»، مراجعة المستخلصات المقدمة من العقود والمستخلصات والمشاركة في إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المائية، ومراجعة السلف المستديمة والمؤقتة.

«أخصائي شؤون عاملين»، لمتابعة تسجيل الإجازات التي يحصل عليها العاملين بالتفتيش العام بالخرطوم وتفتيش الشجرة، وإعداد المرتبات للسودانيين والمصريين العاملين.

«كاتب شطب حسابات الخرطوم»، يكون ملما بالتسجيل في الدفاتر المحاسبية واستخراج الشيكات وتسجيلها، على أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط مناسب وخبرة لا تقل عن 10 أعوام في مجال اعمال التسجيل والقيد بالدفاتر الحسابية بالوحدات وأعمال الشطب بالحسابات.

«صراف الشجرة»، للقيام بأعمال استلام وصرف الشيكات وإحضار كشوف الحساب من الفنوم وصرف المستحقات للعاملين.

وأعلنت الوزارة عدد من الوظائف المطلوبة بالإدارة العامة لمشروعات التعاون الفني في جنوب السودان، وبينها مهندس محطة جوبا للقيام بأعمال قياس التصرفات المائية ومتابعة مناسيب المياه، والإشراف على العاملين بأعمال الرصد، وإعداد بيانات وحساب التصرفات المائية للمحطات وتحليل البيانات الخاصة بالرصد.

«مهندس ميكانيكا موقع»، للإشراف على تشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية التابعة للإدارة، التي تشمل تحديد أي أعطال فنية بالمعدات وأسبابها، والقيام بأعمال تشغيل المعدات والإشراف على أطقم العمالة الميكانيكية.

«مدير شؤون عاملين» بجنوب السودان، للإشراف على إعداد المرتبات الخاصة بالعاملين.