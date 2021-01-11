خبير يطالب بإصدار وثيقة تأمين تتناسب مع احتياجات قصار القامة

أكد الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أهمية إعداد وثيقة تأمين تتلائم مع احتياجات قصار القامة، مطالبا بإنشاء تحالف ومجمعة للتأمين لمساعدة قصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يتم إنشاء تغطيات تأمينية خاصة لهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتلك الفئات الذين تم اعتبارهم وتضمنيهم من ذوي الهمم، بجانب توجه الدولة والتي أصبحت تولي عناية خاصة لمكافحة مرض قصار القامة بين الأطفال بإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن المرض لطلاب المرحلة الابتدائية، ضمن حملة 100 مليون صحة.

وقال المغربي، في تصريحات له، إن وثيقة التأمين المطلوب إصدارها، تأتي طبقا لقرار الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص حزمة الخدمات المتكاملة لقصار القامة، من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وتشمل العمل على توفير الأثاث المنزلي والمفروشات بأسعار مناسبة، فضلا عن بحث تمويل الأنشطة الرياضية والتوسع في فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن المطلوب كخطوة هامة تجميع البيانات الكاملة حول تلك الفئات من قصار القامة لدعمهم تامينيا، ويمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع منظومة كارت الخدمات المتكاملة.

وتابع أن وثيقة التأمين الجديدة يمكن أن تتضمن العديد من التغطيات لصالح قصار القامة من بينها توفير معاش استثنائي في حالة الإصابة أو العجز في أي مرحلة من مراحل العمر، إلى جانب تغطية الاحتياجات الصحية لهم والتي كانت سببا في التأثير السلبي على معدلات النمو الطبيعي.

وأكد المغربي أن الاهتمام بقصار القامة وتوفير التأمين اللازم لهم، سيساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم الفكرية.