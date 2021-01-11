السجن 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لنجار روّج الهيروين بكفر الشيخ 

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لحيازته مخدرات وسلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وحسين عبد الرؤوف نظمي، وبحضور نور أيمن محمود، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 12453 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1900 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية إلى 18 سبتمبرالماضي، حينما ضُبط المتهم «أحمد .م.ن»، 29 عاماً، نجار مسلح، مقيم بقرية كفر الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، وبحيازته كمية من جوهر الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواه قرن غزال»، وذلك بهدف الإتجار في المخدرات.

وتبين من أوراق القضية، انه جرى ضبط المتهم داخل منزله وبتفتيشه عُثر على كيس به نحو 76 لفة من جوهر الهيروين، وباستكمال تفتيشه عثر على سلاح أبيض «مطواه قرن غزال»، وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات البيع، وبمواجهته اعترف أنهما بقصد الإتجار في المواد المخدرة.

وفي وقت سابق، أمر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة متهمين اثنين باختطاف طفلة وهتك عرضها، بقرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين، إلى محكمة جنايات فوه.

وكشفت أحداث القضية رقم 10377 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة قلين، والمقيدة برقم 1371 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، خطف المتهمين في غضون شهر نوفمبر 2019، طفلة لم تبلغ من العمر 18 عاما، وهتك عرضها.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأول اقتاد الطفلة المجني عليها بطريق التحايل، واهما إياها بوجود تسجيلات صوتية لها مع الآخر إلى منزل شقيقه، وعقب وصولها جذبها بالقوة إلى داخل المنزل، حال تواجد الأخير هناك.