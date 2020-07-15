السجن 6 أعوام لعامل هتك عرض طفلة في كفر الشيخ  

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، متهما بهتك عرض طفلة، بالحبس 6 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وسداد 10 آلاف وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وحضور أحمد يسري، وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، وسامح عزيز.

صدر الحكم حضورياً في أحداث القضية رقم 3948 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 440 لسنة 200 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم "السيد.م.ع، 30 عاماً، مقيم بقرية مسير، عامل أحذية، بدائرة كفر الشيخ، لأنه في 8 مارس الماضي، هتك عرض الطفلة "ملك.ا.ا"، التي لم تبلغ 18 عاماً.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم هتك عرض المجني عليها أثناء إصلاح أحذيتها لديه، وتبين صحة الواقعة من خلال تحريات المباحث.