بديلا لـ واتساب.. كل ما تريد معرفته عن Signal App الجديد

حالة من الجدل الواسع أثارها تطبيق واتساب خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن تحديث سياسة الخصوصية، التي تتمثل في فرض مشاركة بيانات المستخدمين مع تطبيقات ومنتجات فيس بوك الأخرى، وحال لم يتم قبول شروط سياسة الخصوصية الجديدة، سيتم حذف حساب واتساب الخاص بهم اعتبارًا من يوم 8 فبراير 2021، الأمر الذي جعل البعض يبحث عن بدائل أفضل تحافظ على خصوصية المستخدمين، وكان البديل الأفضل هو تطبيق سيجنال Signal.

ما هو تطبيق سيجنال؟

ووفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews، فإنّ تطبيق Signal يمكنه فعل كل شيء يفعله تطبيق واتساب، إذ يمكن للمستخدمين تفعليه باستخدام رقم الهاتف، ومن ثم يستطيع المستخدم عبر اتصال الإنترنت في الهاتف إمكانية إرسال رسائل نصية مشفرة أو رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو للأفراد والمجموعات أيضًا، كما يتيح التطبيق أيضًا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية فرديًا أو جماعية مع دعم التشفير في كلاهما.

مميزات استخدام تطبيق سيجنال

وتساءل مستخدمو واتساب عن ما هو تطبيق سيجنال الجديد، وما هي الأسباب التي تجعله البديل الأفضل، إذ جاءت مميزات استخدام التطبيق على النحو التالي:

التطبيق يدعم التشفير

ويعتبر تطبيق سيجنال هو البديل الأفضل لتطبيق واتساب كونه الأكثر أمانًا بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى، فهو تطبيق مفتوح المصدر، ومملوك لمنظمة البرمجيات (Open Whisper Systems) وهي مؤسسة غير ربحية هدفها جعل الاتصالات الخاصة في متناول الجميع.

ويدعم التطبيق ميزة التشفير، ويعمل على جميع أنظمة التشغيل تقريبًا، فهو متاح لأنظمة: أندرويد، وiOS، و وويندوز، وmacOS، وlinux، كما يتميز بأنّه سهل الاستخدام بشكل كبير، ويوفر المكالمات الصوتية والمرئية، لذلك لن تفتقد أي شيء يقدمه لك واتساب.

كما يدعم تطبيق سيجنا ميزة «التشفير من طرف إلى طرف» لتأمين محادثاتك، بحيث لا يمكن لأي شخص وكذلك الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك، حيث تعتمد ميزة التشفير على برتوكول تشفير مفتوح مصدر يُسمى «Signal Protocol»، ما يعني أنّه يمكن للخبراء اختباره والبحث عن الأخطاء، وهو الأمر غير المتاح في تطبيق واتساب، ما يجعل تطبيق Signal أكثر أمانًا.

التطبيق لا يجمع بياناتك الشخصية

يرفع التطبيق شعار حماية الخصوصية، فكل البيانات الشخصية التي يصل إليها هي رقم هاتفك، ولا يحاول ربطه بهويتك، في حين أنّ تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بحسابك مثل: رقم الهاتف، وصورة حسابك، وأنماط استخدامك – التي تشمل: الميزات التي تستخدمها والمجموعات التي انضممت إليها، وكيفية تفاعلك مع الآخرين داخل التطبيق، ومعلومات أخرى مثل: استخدام ميزة الحالة – وبيانات الجهاز، وغير ذلك، فضلًا عن تحديث سياسة الخصوصية الجديد والذي يمنح التطبيق مشاركة كل هذه البيانات مع تطبيقات فيسبوك الأخرى.

لن يتم إضافتك في المجموعات دون إذنك

ومن أهم ميزات الخصوصية التي يمنحها لك تطبيق سيجنال، أنّه لن يتم إضافة جميع أعضاء المجموعة تلقائيًا، ولكن يتم إرسال دعوة إلى الأشخاص وعليهم قبول الدعوة أولًا للانضمام إلى المجموعة.

خطوات تحميل تطبيق سيجنال

- من متجر الهاتف الخاص بالأندرويد أو الـIOS، ابحث عن Signal App، ثم اضغط على زر التحميل Install.

- سيطلب منك التطبيق السماح بالدخول إلى جهات اتصالك وملفات الميديا الخاصة بك.

- بعد ذلك أدخل رقم هاتفك، وللتحقق منه ستصلك رسالة نصية تتضمن رمزًا مكون من 6 أرقام، وسيُطلب منك إدخال هذا الرمز، ومن ثم الضغط على زر الإدخال Submit.

- سيطلب منك التطبيق بشكل اختياري أن تضع صورة شخصية لتظهر لجهات اتصالك، بعد ذلك اضغط على زر الانتهاء Finish أو تجاوز الخطوة بالنقر على زر الإكمال لاحقاً Set later في أسفل الشاشة.

وبعد ذلك يطلب منك التطبيق أن تسمح بأن يكون هو التطبيق الأساسي للرسائل النصية في هاتفك.