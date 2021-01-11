تحرير 30 ألف محضر وتنفيذ 4969 حملة تموينية بأسيوط خلال عام

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مديرية التموين ضبطت بالتعاون مع الجهات الرقابية 30 ألف و886 مخالفة في عام 2020، وذلك خلال 4969 حملة تفتيشية نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد التقى محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، لاستعراض الجهود التي بذلتها المديرية على مدار العام الماضي، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف رفع معدلات الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن.

وطالب المحافظ باستمرار الجهود لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، ومراقبة جودة المنتجات وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومنع التلاعب في السلع التموينية والإتجار بها في السوق السوداء، وذلك من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي تضر بحقوق ومصلحة المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية وضمان توافرها بالشكل المطلوب.

من جانبه، أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن المديرية تمكنت خلال العام 2020 بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، من ضبط العديد من المخالفات التموينية، منها 26267 مخالفة للمخابز البلدية.

في سياق آخر، ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، حملة للمرور على وسائل النقل الجماعية والعامة بمدينة أسيوط، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت سكرتير مساعد المحافظة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين غير مرتادي الكمامة، وكذلك فرض الغرامات المقررة دون تهاون أو تقاعس، مؤكداً على استمرار هذه الحملات وتكثيفها على المنشأت العامة والخاصة وأماكن التجميعات وداخل المصالح الحكومية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات.