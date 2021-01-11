عضو بـ«حقوق الإنسان»: موعد خروج جورج إسحاق من العناية المركزة لم يتحدد

قالت المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الزملاء بالمجلس يتابعون حالة جورج إسحاق، إذ أجرى أشعة مقطعية على الصدر، رصدت تحسن حالته الصحية بعد تدهورها خلال الايام السابقة، كما أنّ الطبيب المعالج أكد ارتفاع الأكسجين في الدم بنسب معقولة، ما شأنه أن يحسن من حالته.

وأضافت عمران، لـ«الوطن»، انّ موعد خروج إسحاق من العناية المركزة لم يتحدد بعد، لكنه تحت ملاحظة مستمرة من جانب الأطقم الطبية التي أكدت استقرار حالته الصحية.

العناية المركزة

وقالت مصادر، لـ«الوطن»، إنّ جورج إسحاق نقل إلى العناية المركزة قبل عدة أيام، حيث شهدت حالته عدة تغييرات ونقل إلى غرفة منفصلة نظرا لنقص الأكسجين، وبعد يومين بدأت حالته في الاستقرار وننتظر التحسن.

موعد المسحة

وفيما يخص موعد المسحة، أكدت المصادر أنّ حالة جورج إسحاق لا تزال تحت الملاحظة، وأنّه يجري أشعة على الصدر بشكل دوري، ولم يتحدد موعد المسحة حتى الآن، لكن في انتظار نتيجة الأشعة المقبلة، التي ستوضح وضع الرئتين.

وكان الصحفي سليمان شفيق، أعلن قبل يومين تدهور الحالة الصحية للحقوقي جورج إسحاق، ونقله إلى العناية المركزة بعد فترة من العزل المنزلي اقتربت من 10 أيام، التزم فيها ببروتوكول العلاج، لكن نظرا لسوء حالته الصحية وجب نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.