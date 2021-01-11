«الجنايات» تؤجل محاكمة متهم في خلية الزيتون إلى 7 فبراير المقبل

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، إعادة محاكمة متهم واحد في قضية خلية الزيتون الإرهابية، لجلسة 7 فبراير المقبل، للمرافعات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات دون تصريح، واستعراض القوة، واعتناق القمر التكفيري.

وسبق للمحكمة، أن أصدرت أحكاما بالسجن المشدد فى القضية على عدد من المتهمين، وتقدم المتهم الأخير بطلب إعادة محاكمة، حيث نظرته المحكمة، وأصدرت القرار المتقدم.