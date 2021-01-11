بتمويل يصل لـ100%.. أعلى 5 تمويلات لشراء السيارات الجديدة من البنوك

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، يأتي على رأسها تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، إذ تتيح برامج مختلفة لـقروض السيارات الجديدة بشروط ميسرة على فترات سداد تصل لـ10 سنوات، وبتمويل يصل لـ3 ملايين جنيه، للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، إجراءات الحصول على تمويل شراء السيارات الجديدة، في 5 بنوك، وفقا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل تمويل قرض السيارة من بنك الإمارات دبي الوطني

أتاح بنك الإمارات دبي الوطني، 6 قروض لتمويل شراء السيارات، وفق عدد من الامتيازات التي تغطي جميع الاحتياجات، وهي:

برنامج تمويل السيارات بإثبات الدخل لعملاء وخدمات دفع الرواتب من بنك الإمارات دبي الوطني

ـ تصل قيمة التمويل لـ100% من سعر السيارة.

ـ تصل قيمة التمويل لـ3 ملايين جنيه.

ـ أجل سداد مرن يصل لـ10 سنوات.

ـ لا يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة.

برنامج الضامن الجزئي لتمويل شراء السيارات من بنك الإمارات دبي الوطني

ـ يمكن لجميع العملاء الاستفادة من التمويل.

ـ تصل قيمة التمويل لـ100% من سعر السيارة، و95% يجري تمويلها بضمان، و5% تمول دون ضامن بحد أقصى 100 ألف جنيه.

ـ تصل مدد السداد لـ5 سنوات.

ـ لا يشترط حظر بيع وتأمين على السيارة.

برنامج الرفاهية لتمويل شراء السيارات بـ50% و60% من بنك الإمارات الوطني

ـ يمكن لجميع عملاء البنك الاستفادة من التمويل.

ـ يمنح التمويل للسيارات الفخمة والرفاهية فقط «بورش، ليكزس، أستون مارتن، وسيارات مجموعة MTI».

ـ قيمة التمويل تصل حتى 60% من سعر السيارة.

ـ يصل تمويل القرض لـ3 ملايين جنيه.

ـ تصل مدد السداد لـ7 سنوات.

برنامج تمويل شراء السيارات 40% ـ 60% للموظفين من بنك الإمارات الوطني

ـ تصل قيمة التمويل لـ60% من سعر السيارة.

ـ يصل التمويل لـ500 ألف جنيها.

ـ أجل السداد يصل لـ7 سنوات.

برنامج 50% لتمويل شراء السيارات للموظفين من بنك الإمارات الوطني

ـ تصل قيمة التمويل لـ50% من سعر السيارة.

ـ تصل قيمة القرض لـ500 ألف جنيه.

ـ تصل فترة السداد لـ7 سنوات.

برنامج تمويل 30% ـ 70% لشراء السيارات من بنك الإمارات الوطني

ـ يقدم التمويل لجميع الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، الأطباء الأحرار، وأصحاب المعاشات.

ـ تصل قيمة التمويل لـ70% من سعر السيارة.

ـ تصل فترات السداد لـ7 سنوات، باستثناء السيارات الصينية المنشأ.

قرض تمويل شراء السيارة من البنك الأهلي الكويتي ـ مصر

ـ تصل قيمة التمويل لمليون ونصف المليون جنيه.

ـ يمنح التمويل تأمينا على الحياة طوال فترة التمويل حسب رغبة العميل.

ـ تصل فترة السداد لـ7 سنوات.

قرض تمويل شراء السيارة من بنك التعمير والإسكان

ـ تصل قيمة التمويل لمليون ونصف المليون جنيه.

ـ يصل التمويل لـ100% من سعر السيارة.

ـ يمنح التمويل دون ضامن.

ـ تصل فترة السداد لـ7 سنوات.

قرض تمويل شراء السيارة من بنك الكويت الوطني بمصر

ـ تصل قيمة التمويل لمليون ونصف المليون جنيه.

ـ تصل فترة السداد إلى 6 سنوات.

ـ متاح التمويل للمصريين فقط.

ـ العمر من 21 عاما حتى 60 عاما (عند تاريخ استحقاق القرض).

ـ يمنح القرض للموظفين وأصحاب المهن الحرّة.

ـ لا يشترط وجود ضامن.

ـ تصل فترة السداد لـ6 سنوات.

ـ لا يشترط تحويل الراتب إلى البنك.

تمويل شراء السيارة من بنك HSBC

تمويل السيارات مع تحويل الراتب «القسط» من بنك HSBC

ـ يقدم التمويل لشراء السيارات الجديدة والمستعملة.

ـ تصل قيمة التمويل لمليون و250 ألف جنيه.

ـ تصل فترة السداد لـ7 سنوات للتمويل ذي السعر الثابت.

ـ يشترط للحصول على التمويل أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت 3000 جنيه.

ـ يشترط للحصول على التمويل أن يتم العميل الفترة التجريبية لدى جهة العمل الحالية.

ـ الحد الأدنى للعمر 21 عاما والحد الأقصى 65 عاما في نهاية فترة سداد التمويل.

ـ يشترط للحصول على التمويل أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

ـ يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية أو غير مصري ولديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول في مصر.

تمويل السيارات من HSBC بدون تحويل الراتب «القسط»

ـ التمويل متاحا للسيارات الجديدة والمستعملة.

ـ فترة سداد مرنة تصل إلى لـ7 سنوات للتمويل ذي السعر الثابت.

ـ الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه.

ـ فترة خدمة لدى جهة العمل الحالية بحد أدنى عام.

ـ يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عاما والحد الأقصى 65 عاما في نهاية فترة سداد التمويل.

ـ أن يكون العميل مصري الجنسية.