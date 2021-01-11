تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه إلى جلسة 8 فبراير

قررت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، قبل قليل، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم أحمد بسام زكي، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين، لإدانته بالتحرش بفتاتين عن طريق الهاتف، وإرسال صور إباحية لإحداهما، وإزعاج الأخرى بالاتصالات بغير رضاها، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، لفض الأحراز.

وفنّدت المحكمة أسباب حكم أول درجة على المتهم، قائلة إن النيابة العامة سألت المجني عليها «ف. س.»، وقالت إن والدة المتهم كانت ترعى والدتها، وإنها كانت تتلقى درس اللغة العربية مع المتهم فى منزله، وطلب منها إقامة علاقة جنسية، وأرسل لها صورا عارية من هاتفه عبر تطبيق WhatsApp، وأضافت أنها خافت من إبلاغ والدتها بالأمر، خشية انقطاع علاقتها بوالدة «احمد» التي تساعدها.

وقالت «ن. ع.» المجني عليها الثانية فى تحقيقات النيابة العامة، إنها تعرفت على المتهم من خلال تطبيق Instagram، وتبادلا رسائل تعارف عادية، ثم علمت من إحدى صديقاتها التى كانت تدرس مع المتهم فى الجامعة الأمريكية، بأنه تحرش جنسيا بعدد من زميلاته، فقررت الابتعاد عنه، إلا أن المتهم هددها بالانتحار إن ابتعدت عنه، كما هددها بإبلاغ والدها بسوء سمعتها، على خلاف الحقيقة.

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم ارتكب أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، وأبلى بلاء مكروها وخالف الأديان والتقاليد والآداب العامة، كما أن الجرائم التى أتاها ثابتة بحقه، ولم يخالفها أي دليل من أدلة الدعوى.

وأكدت التحريات التي باشرها العقيد وائل الشموتي، بمباحث القاهرة، أن المتهم ارتكب ما نُسب إليه من اتهامات، كما اعترف الأخير بها بعد القبض عليه، مطلع يوليو الماضي.