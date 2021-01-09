عاجل.. تأجيل قضية أحمد بسام زكي لجلسة 7 فبراير المقبل للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهم أحمد بسام زكي المعروف إعلاميا بـ«متحرش الجامعة» بقضية هتك عرض 3 قاصرات لجلسة 7 فبراير المقبل للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة.

المتهم حضر من محبسه مرتديا الكمامة

حضر المتهم من محبسه مرتديا كمامة وسط حراسة أمنية مشددة وكان برفقته والده ومحاميه، وتم عقد الجلسة في ظل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتعقيم.

وطلب الدفاع تأجيل الجلسة لإعداد مرافعة للدفاع عن المتهم، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.

وكان المتهم أحمد بسام زكي قد خضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة النيابة العامة، التي نسبت إليه تهم هتك عرض 3 فتيات، لم يبلغن 18 سنة وتهديدهن بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن.

أحمد بسام زكي ابتز الفتيات لإقامة علاقة

وشرحت التحقيقات أن المتهم ابتز الفتيات بتلك الصور والرسائل وهددهم بفضحهم في حالة رفضهم إقامة علاقة جنسية معه إلا أن الفتيات رفضن وقدمن عدة بلاغات ومن خلال الفحص والتحري تمكنت القوات من ضبط المتهم، وعرضه على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسه على ذمة القضية، وعقب ذلك الانتهاء من التحقيقات معه والاستماع لأقوال الفتيات المجني عليهن، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وذلك بعد 3 أشهر من القبض عليه.

التحقيقات: المتهم تحرش باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة

وتضمنت تحقيقات النيابة أن المتهم «تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لا سلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورا لهن دون رضائهن أثناء تقبيلهن في مكان خاص.

المتهم يتعاطى المخدرات

وكشفت التحريات والتحقيقات أنه عثر مع المتهم مخدرات - حشيش - أثناء إلقاء القبض عليه، وتم عرضه على الطب الشرعي وتبين من خلال التقرير أنه يتعاطى المواد المخدرة، وتم إرفاق التقرير بالقضية، ونسبت إليه تهمة تعاطي المواد المخدرة.