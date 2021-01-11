«واتساب» لـ«الوطن»: التحديث الجديد للتطبيق لا ينتهك الخصوصية

أكدت شركة «واتساب» التزامها التام بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق، ونتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل.

وقال وايل كاتشيكارت المتحدث الرسمي باسم شركة «واتساب» لـ«الوطن»، إنه سبق وأعلنا في شهر أكتوبر الماضي، أن التطبيق يعمل على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء، بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق.

وأضاف أنه «بينما يستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتساب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، يتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا».

وتابع: «من أجل المزيد من الشفافية، فقد قمنا بتحديث سياسة الخصوصية بحيث يمكن للشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتس آب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال شركتنا الأم (فيس بوك) بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتس آب».

وأكمل أنه «مع ذلك، يظل لدى مستخدم واتس آب حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك».

وشدد على أن «التحديث الجديد لم يتسبب في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات مشاركة البيانات عبر واتس آب مع فيس بوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم».

وبدأ عدد من المشاهير فى حذف تطبيق «واتساب» من على هواتفهم، بسب التحديثات الجديدة التى يتضمنها التطبق.

وأعلن أشهر وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وإدوارد سنودن، وبريان أكتون عامل الاستخبارات الأمريكية السابق والمقيم في روسيا حاليا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن تركهم لتطبيق «واتساب» واستخدام «سيجنال» بدلا عنه على اعتبار أنه يحافظ على خصوصياتهم في مراسلاتهم.