العالم يشدد إجراءاته ضد كورونا وسط تحذيرات من موجة ثالثة ورابعة

شددت دول العالم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بينما حذر علماء في جنوب إفريقيا من اقتراب الموجتين الثالثة والرابعة، ويتوقع الخبراء موجة ثالثة من كورونا عندما يأتي الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في مايو ويونيو المقبلين، وسط مخاوف من أن اللقاحات الحالية قد تكون أقل فعالية ضد الفيروس المتحور.

وكشفت الإحصائيات عن تجاوز عدد حالات الإصابات فى العالم حاجز الـ 90 مليون حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة، بينما سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة خلال 24 ساعة بلغ نحو 290 ألف إصابة.

وفي المجموع، سجلت الولايات المتحدة 21.8 مليون إصابة بالفيروس وأكثر من 368 ألف وفاة، بينما حذر كريس ويتي كبير أطباء بريطانيا من أن النظام الصحي يواجه حاليا أخطر وضع يمكن ذكره مضيفا أنه إذا واصل الفيروس هذا المسار فإن المستشفيات ستكون في صعوبة فعلية، بينما تلقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب السبت الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا في قصر ويندسور في غرب لندن.

وحذرت المستشارة الألمانية من أن الأسابيع المقبلة من أن الأسوأ آت في انتظار أن يبدأ ظهور مفعول اللقاحات، وقالت أن عواقب اللقاءات الاجتماعية التي تزايدت خلال فترة أعياد نهاية العام لم تظهر بعد، بينما تجاوزت بلجيكا حصيلة 20 ألف وفاة، ومع تسجيل 1725 وفاة لكل مليون نسمة، صنفت بلجيكا أكثر دولة تضررا من حيث معدل الوفيات نسبة إلى التعداد السكاني.

وفي فرنسا، قررت الحكومة تقديم بدء حظر التجول ساعة في ثماني مقاطعات إضافية، وفي كيبيك الكندية ، دخل حظر تجول ليلي حيز التنفيذ مساء السبت الماضي وهو إجراء غير مسبوق في كندا على مستوى مقاطعة منذ فترة الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وفي الصين،أعلنت السلطات أن زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، ستبدأ انطلاقا من الخميس القادم.