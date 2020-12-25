تقرير: تحورات متعددة في البروتين جعلت فيروس كورونا أكثر خطورة

أشار تقرير حديث لوكالة رويترز، إلى أن المخاوف مبررة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، المعروف بـ«كوفيد 19»، التي ظهرت في جنوب أفريقيا، وتتشابه مع السلالة الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا، لاسيما فيما يتعلق بقدرتها الأسرع على الانتشار، مقارنة بالسلالات القديمة.

ما هي السلالة الجديدة؟

وأوضح التقرير أن السلالة الجديدة التي يشار إليها باسم 501.V2، اكتشفت بواسطة شبكة من العلماء في أنحاء مختلفة من جنوب أفريقيا، كانوا يتعقبون جينات فيروس «سارس كوف 2».

ويبدو أن هذه السلالة متركزة في المناطق الجنوبية، والجنوبية الشرقية من جنوب أفريقيا، وأنها كانت غالبة على النتائج التي كانت تجمع منذ أكتوبر.

ويقول العلماء إن هذه السلالة مختلفة عن السلالات الأخرى المنتشرة في جنوب أفريقيا؛ لأن بها تحورات متعددة في البروتين الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

هل المخاوف مبررة؟

وأوضح التقرير، أن كل الفيروسات بما فيها الذي يسبب مرض كوفيد 19، تتغير مع الوقت، وقد كان هناك مئات التغيرات التي طرأت على هذا الفيروس، وتم التعرف عليها في أنحاء العالم كافة.

ويقول علماء جنوب أفريقيون، إنه لا يوجد دليل واضح في هذه المرحلة على أن هذه السلالة الجديدة من الفيروس مرتبطة بأمراض أكثر حدة أو نتائج أسوء، ومع ذلك يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من الإصدارات السابقة.

وبلغ معدل الإيجابية أو نسبة التحاليل الإيجابية من إجمالي اختبارات كورونا فيروس التي تجرى 26% حتى 23 ديسمبر الجاري، أي حوالي ضعف النسبة المتوسطة للعدوى قبل الشهر ذاته.

وقال وزير الصحة، زويلي ميخيزي، إن معدل الانتشار أسرع بشكل كبير من الموجة الأولى.

هل هي مختلفة عن سلالة بريطانيا الجديدة؟

تشترك كل من السلالتين اللتين اكتشفتا في جنوب أفريقيا وبريطانيا، في وجود تغير مشترك في البروتين الذي يجعلهما أكثر قدرة على العدوى، إلا أنهما من سلالتين مختلفتين، وأظهر تحليل تسلسلهما أن كلا منهما نشأ بشكل مستقل، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية.

وتقول السلطات الصحية الجنوب أفريقية، إنه من المبكر جدا القول بما إذا كانت اللقاحات التي تنشر حاليا في بريطانيا والولايات المتحدة، أو غيرها من لقاحات «كوفيد 19» التي تطور الآن، سوف تحمي من هذه السلالة الجديدة من الفيروس.

وقالت شركات مطوري اللقاحات بما في ذلك أسترازنكا، وبيونتك، ومودرنا، إنهم يتوقعون أن لقاحاتهم ما تزال تعمل ضد السلالة الجديدة من «كوفيد 19» التي ظهرت في بريطانيا.