مجلة إيطالية: السيسي يحول مصر من دولة مستوردة للنفط إلى مصدره في 2023

كشفت «مجلة البريماتو ناسيونالة» الإيطالية أن مصر ستحقق في عام 2023 الاكتفاء الذاتي في إنتاج البترول، مما يجعلها مركزاً للطاقة في المنطقة، بعدما قررت استثمار خمسة مليارات دولار لبناء ثلاثة مصافي لتكرير المواد البرتولية.

وكتبت المجلة، في مقدمة تقريرها الذي نشرته في 10 يناير الجاري للكاتب الإيطالي جوزيبه دي سانتيس، «مثل العديد من الدول الأفريقية، تنفق مصر ثروة كبيرة من العملة الصعبة لاستيراد المنتجات البترولية، وهذا يخلق العديد من المشاكل لأي دولة في العالم لأنه يضعف العملة الوطنية، مما يتسبب في حدوث تضخم يؤدي بدوره إلى تراجع دخل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأقل ثراءً».

وتابعت: «هذا الوضع قد يصبح غير مستدام على المدى الطويل في مصر، إذ قررت الحكومة تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء ثلاث مصافي تكرير، مما سيتيح لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البترول بحلول عام 2023».

تشير المجلة إلى أن هذه الخطط ليست مستقبلية أو رؤية، بل بدأ بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذه المصافي التي من المقرر أن تنهض بالاقتصاد المصري.

تقول المجلة نصاً «التزام القاهرة بهذه الخطة باتت تعطي نتائج أولية بالفعل، ومؤخراً شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح مصفاتين، أحدهما في مسطرد (في ضواحي العاصمة القاهرة) والآخر هو امتداد لمصنع مهم في مدينة الإسكندرية شمال مصر، باجمالي 4.5 مليار دولار».

في رأي المجلة الإيطالية، هدف مصر ليس توفير العملة الصعبة فحسب، بل تطمح الحكومة إلى أن تصبح هذا البلد الشمال أفريقي مركزًا للغاز والنفط.

تقول المجلة: «لا يؤدي إنشاء هذه المصافي الجديدة إلى تقليل واردات الوقود فحسب، بل هو جزء من مشروع أكبر يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز مهم لإنتاج وتسويق الغاز والنفط».

تذكر المجلة الإيطالية أن هذا الجهد له نواه، وهو حينما بدأت القاهرة في الكشف عن موارد البلاد، واستغلالها لمكافحة الفقر وتوفير العملة الصعبة.

تختتم المجلة بالقول «في السنوات الأخيرة، تم اكتشاف حقول غاز طبيعي مهمة في البحر الأبيض المتوسط، وهذه المشاريع الاستكشافية لتحديد حقول النفط الجديدة (التي تعتبر شركة إيني الإيطالية هي البطل فيها) تعطي نتائج واعدة، لقد غيرت هذه الاستثمارات مصر: فما كان من قبل مستورداً صافياً للهيدروكربونات أصبح الآن مصدراً».

جدير بالذكر أن مصر وقعت 9 اتفاقيات مع 6 شركات محلية وعالمية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في البحرين، الأحمر والمتوسط مع بداية عام 2021 بقيمة 1.4 مليار دولار.