الديهي: السيسي أعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها إقليميا ودوليا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت للعام السادس على التوالي الكتاب التوثيقي «الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي»، مؤكدًا أن السيسي أعاد للسياسة الخارجية المصرية مكانتها وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أن السيسي خلال 6 سنوات قام بـ 115 زيارة خارجية شملت 46 دولة في أنحاء العالم.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي عقد نحو 1000 اجتماع مع القادة والزعماء والمسؤولين الزائرين لمصر، ومخرجات هذه اللقاءات أدت لترسيخ دور مصر الإقليمي في الخريطة الدولية.

الديهي يستعرض الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس السيسي

وأوضح الإعلامي، أن الكتاب أوضح أن السيسي هو الزعيم الوحيد في العالم الذي شارك خلال عام واحد في 27 قمة جماعية أو مصغرة أو ثلاثية على المستويين الاقليمي والدولي، في قارات العالم المختلفة أفريقيا – آسيا – أوروبا – أمريكا الشمالية ومنها 6 قمم شارك فيها الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإجراء عـدد 20 اتصالًا هاتفيًا خلال اجتياح جائحة فيروس كرونا المستجد للعالم.

وأشار إلى أن السيسي قام خلال هذا العام بعدد 14 زيارة خارجية شملت 12 دولة في أربع من قارات العالم هي أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، عقد خلالها 64 اجتماعا قمة ومباحثات ثنائية مع زعماء وقادة ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم، إلى جانب عشرات اللقاءات مع قيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

أول زيارة للرئيس كانت للجزائر

وأكد أن السيسي عقد 96 اجتماعًا رسميًا مع زعماء وقادة ومسؤولين زاروا مصر في تلك الفترة من بينهم 25 ملكًا ورئيسًا أو نائب رئيس أو رئيس وزراء من مناطق العالم المختلفة، موضحًا أن هذا الكتاب رائع، منوهًا بأن أول زيارة للرئيس كانت للجزائر ومنها لقمة في دولة غينيا الاستوائية بما يعيد لمصر دورها في محيطها الإقليمي إفريقيًا وعربيًا وإقليميًا وشرق أوسطيًا.