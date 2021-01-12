تعرف على المستشار حنفي جبالي.. المرشح المحتمل لرئاسة مجلس النواب

تشهد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الجديد، اليوم، انتخاب رئيس مجلس النواب، والوكيلين، كما يؤدي الأعضاء الجدد، اليمين الدستورية، وتترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي جلسة المجلس اليوم، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا.

وتشهد الجلسة مفاجآت عدة، إذ تحسم الأحزاب المرشح المقرر أن تدعمه لرئاسة مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، وعلى رأس المرشحين، المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.

وترصد السطور التالية، معلومات مهمة عن المستشار حنفي جبالي، كما يلي:

1. حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام جيد جدا.

2. حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول.

3. حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام جيد جدا.

4. حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير جيد جدا.

5. عُيّن معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976.

6. عُيّن مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977.

7. عُيّن وكيلا للنائب العام في 6/8/1978.

8. عُيّن مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978.

9. عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة.

10. عمل في منصب مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982.

11. عُيّن مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988.

12. عُيّن رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996.

13. عُيّن نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001.

14. عمل من 2001 حتى 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.

15. انتخب أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011.

16. شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وقدم فيها أبحاث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

أهم مؤلفاته

المسؤولية عن القوانين «دراسة مقارنة» - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - مجلة نادي القضاة في مصر.

دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.

أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.

مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.