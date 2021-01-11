ديك يغتصب فرخة.. تفاصيل أول مشاهد «فيلم الأزمة» لباسم سمرة ورحاب الجمل

ينفرد «الوطن» بنشر تفاصيل أولى مشاهد فيلم «ديك العياط» الذي شهد أزمة كبرى وتراشقا بالألفاظ بين بطله الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، قبل تصالحهما، مساء أمس، داخل منزل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وتنطلق أحداث الفيلم بـ«فويس أوفر» يحكي صراعا بين رجال «المنادرة» وعائلة العياط قبل 25 عاما، حيث يتبين أن هذه الأزمة سببها «ديك» تابع للعائلة الأخيرة دخل عشة الفراخ الخاصة بـ«المنادرة» وقام «باغتصاب» دجاجة، حيث يُظهر المشهد نور العشة وهو يُطفئ ونرى الريش يتطاير مع سماع صياح عدد من الفراخ.

ويعتبر رجال المنادرة هذه الواقعة بمثابة قضية شرف، ليرفعون شعار «أغلي من الشرف مفيش»، ويتصاعد الصراع بين العائلتين على مدار الأحداث.

وكانت الفنانة رحاب الجمل قد نشرت منشورا تحت عنوان «الممثل السكران» عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، واتهمت خلاله باسم سمرة بالمجيء إلى البروفة التحضيرية للفيلم في حالة سكر ومتعاطٍ مخدر الحشيش، فضلا عن قيامه بالتعدي اللفظي بأبشع الألفاظ عليها وعلى الحضور.

ومن جانبه، أبدى سمرة، دهشته من هذه الاتهامات التي أنكرها تماما، وبعدها قرر أشرف زكي، وقف الثنائي عن مزاولة المهنة وإحالتهما للتحقيق، واصفا الواقعة برمتها بالعبثية.

ولم تمر ساعات على هجوم أشرف زكي، علي رحاب الجمل وباسم سمرة إلا وقام بالصلح بينهما داخل منزله، مساء أمس الأحد، حيث اعتذرا من بعضهما البعض فضلاً عن اعتذارهما من النقيب نفسه، إزاء ما بدر منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في البطولة كل من نضال الشافعي، عمر كمال، بيومي فؤاد، حمو بيكا وآخرين، من إنتاج فاطمة الليبية وإخراج وائل الرومي.