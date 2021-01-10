باسم سمرة بعد إحالته للتحقيق مع رحاب الجمل: أرحب بقرار النقابة

أكد الفنان باسم سمرة، أنه يحترم قرارات الدكتور أشرف ذكي بوقفه عن مزاولة المهنة وخضوعه للتحقيق، قائلا: «أرحب جدا بقرارات النقابة، ولن اتحدث في الوقت الحالي أو أدلي بأي تصريح بخصوص الواقعة، إلا بعد تحقيق النقابة الذي أثق في نزاهته»

وشدد باسم في تصريحات لـ«الوطن»، على احترامه وتقديره لكل قرارات النقابة برئاسة الدكتور أشرف ذكي، مشيرا إلى ثقته الكاملة في نزاهتها.

وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل

يذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن أمس السبت، عن وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، موضحًا أنه طالب الفنانين بالتوقف عن التراشق سواء الإعلامي أو على السوشيال ميديا واللجوء إلى النقابة.

رحاب الجمل تصف باسم سمرة بالممثل السكران

وكانت رحاب الجمل نشرت أمس، منشورًا بعنوان «الممثل السكران» على صفحتها بموقع «فيس بوك»

قالت فيه «لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».وتابعت الفنانة: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».