وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها في انقلاب ملاكي على طريق السخنة

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت كل من والدتها وشقيقتها، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وقع قبل قليل، على طريق "السويس - العين السخنة"، وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصابتين إلى نفس المستشفى للعلاج.

وتلقى مدير أمن السويس، اللواء رجب عبد العال، إخطاراً من قوات تأمين الطرق، مساء اليوم الاثنين، بوقوع حادي انقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم "أ ط 5591"، تقودها سيدة وبصحبتها طفلتاها، على طريق العين السخنة، ووجود وفيات ومصابين، فتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، وإعادة الحركة المرورية على الطريق إلى طبيعتها، بعد رفع أثار الحادث.

قال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن طفلة عمرها 11 سنة، توفيت فور وصلها المستشفى، متأثرةً بإصابتها في الحادث، بينما تم استقبال سيدة وطفلة أخرى، تبلغ من العمر 7 سنوات، في قسم الطوارئ، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على سلامتهم، ويجري تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهما.