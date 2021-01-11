حصيلة 40 يوما.. غلق أكثر من 22 ألف منشأة خالفت مواعيد الغلق

كشف الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية ، إن عدد المنشآت التى خالفت مواعيد غلق المحال بمختلف المحافظات منذ بداية شهر ديسمبر الماضى حتى أمس وتم اتخاذ قرار بغلقها على الفور بلغت 22209 منشآة خالفت مواعيد الغلق، مضيفا لـ"الوطن" إن اجمالى محال عامة مخالفة لقرارات مواعيد فتح وغلق تتمثل فى الاتى 8822 محال تم غلقها، و 6978 مقاهى تم إغلاقها، و 3386 ورش تم إغلاقها ، و 685 مطاعم تم إغلاقها، و 301 أسواق تم غلقها، علاوة على غلق 2037 منشآة لانشطة أخرى.

لجان لمتابعة مواعيد فتح وغلق المحال

وأشار إلى ان لجان المتابعة والحملات مستمرة بكل المحافظات للتأكيد على مواعيد فتح وغلق المحال للقضاء على الفوضى وإلزام الجميع بالمواعيد وذلك لتحقيق عدة أهداف من بينها ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الازعاج ومنع التجمعات، علاوة على السماح لشركات النظافة ممارسة دورها فى تنظيف وتجميل الشوارع والمياديين فى ظل عدم وجود زحام،لافتا إلى عدم التهاون مع تلك المنشآت.

وأى مخالف سيتم اتباع الاجراءات القانونية حياله من غلق وخلافه، وفى حال تكرار المخالفة سيتم مضاعفة مدة الغلق، وذلك فى ظل متابعة الاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

إرتفاع نسبة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال

وأكد أن لجان المتابعة مستمرة فى كل المحافظات وهناك تنسيق مستمر بين غرفة عمليات الوزارة مع المحافظات لمتابعة الوضع أولا بأول، مع وجود تنسيق مستمر بين مديريات الامن والمحافظات لمتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق التى تم إقرارها مع مراعاة اختلاف توقيتات الصيف والشتاء بحيث لاتضار المنشآت، داعيا القائمين على تلك الانشطة من محلات ومطاعم وكافيهات وورش اتباع الاجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين، حتى لايتم اتخاذ صعبة فى الفترة المقبلة، وعلى أصحاب المهن مراعاة الوضع القائم والحفاظ على أقواتهم ،لافتا إلى ارتفاع نسب الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال خلال الفترة الماضية.