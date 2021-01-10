التنمية المحلية: «واتساب» أكثر الآليات استخداما لعرض الشكاوى

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع» أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء في عام 2018، وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المبادرة تفيد المواطن ولها 4 آليات للتواصل، وهي رقم الواتساب والخط الساخن وصفحة المبادرة على «فيسبوك» والبريد الإلكتروني الخاص بالمبادرة، كما تهدف إلى تنمية تستجيب للمواطن وتشرك المواطن في القرار.

واتس آب أكثر الخدمات استخدامًا

وأضاف «قاسم»، في تصريحات تليفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك 27 غرفة مركزية لمتابعة مشاكل المواطنين، كما تعد خاصية الواتساب الأكثر استخدامًا من جانب المواطنين، حيث تعمل الغرف 24 ساعة متواصلة، لافتا إلى أن هناك شكوى من تراكم القمامة في بعض الأماكن ووجود الإشغالات ومخالفات البناء ثم التعديات على أراضي الدولة والزراعية ومؤخرًا الفساد.

محاربة المقاهي المخالفة وتغريمها

وتابع: «المبادرة من 18 مارس 2020 تلقت شكاوى عديدة فيما يخص الإجراءات الاحترازية من أجل منع تقديم الشيشة للمواطنين، وفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي، خاصة مع تجاوب المواطنين بإرسال صور لمحال ومطاعم مخالفة، ما يؤدي إلى غلها والإقرار بالغرامة المقررة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يصل إلى الوزارة أكثر من 160 ألف رسالة منها خاصة برسائل للنظافة والتشجير والتجميل والتجويد في المبادرات التي تقدمها الدولة باستمرار منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطلب الشباب للجلوس مع وزير التنمية المحلية، وتم عقد 3 جلسات في عام 2020 وجلس 500 شاب قبل انتشار فيروس كورونا مع الوزير في قاعة الجلسات الكبرى بالوزارة، كما تم الخروج من أفكار وتكوين بنك أفكار في شكل مثلث أفكار لمكافحة ارتفاع الأسعار وانتشار القمامة وتوفير سيارات لبيع المنسوجات والمنتجات الغذائية في القرى الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات».