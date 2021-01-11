عودة الحركة علي الطريق الزراعي بنها المنصورة إثر انقلاب سيارة

تسبب انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "بنها - المنصورة"، اليوم الاثنين، في توقف الحركة المرورية على الطريق في نطاق محافظة القليوبية، لمدة تصل إلى حوالي نصف ساعة، حتى تم رفع أثار الحادث، الذي لم يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من شرطة النجده يفيد بتوقف الحركة على الطريق السريع "بنها – المنصورة"، أمام قرية "كفر منصور"، بدائرة مركز كفر شكر.

وعلى الفور، انتقل العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في وسط الطريق، نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القياده في يد قائدها.

تم الاستعانه بونش المرور العملاق لرفع السيارة وركنها على جانب الطريق، بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر شكر، لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

وفي وقت سابق، شهد طريق "بنها - المنصورة" حالة من الشلل المروري، بسبب انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالطماطم، أمام قرية "كفر عامر رضوان"، التابعة لمركز كفر شكر، مما تسبب في إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة على طريق المنصورة، ووجود عدد من المصابين، كما تسبب الحادث في إصابة الحركة المرورية بحالة من الشلل التام، حيث توقفت السيارات على مسافة تمتد لأكثر من 5 كيلومترات.