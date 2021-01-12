«الغضبان» ووفد «العربية للتنمية الإدارية» يتفقدون بورتو سعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى أمس الاثنين، عددا من المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حيث تم المرور على مصانع إنتاج ضفائر السيارات وإنتاج إطارات السيارات وكابسي للدهانات.

واستعرض محافظ بورسعيد الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الصناعية والتى كان على رأسها إنشاء مجمعات صناعية للشباب الذي يتضمن مشروع الـ54 والـ58 مصنعا والتي حقق بها الشباب نجاحا كبيرا وأصبح إنتاجهم يغزو الأسواق المحلية والعالمية وكذلك المشروعات الصناعية العملاقة والتي دخلت المنطقة للمرة الأولى.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القحطانى، مشروع بورتو السياحي بغرب بورسعيد، وأكد محافظ بورسعيد للوفد أن بورسعيد تشهد طفرة كبيرة بالمشروعات السياحية من خلال دخول كيانات سياحية كبرى، مشيرا إلى أن غرب بورسعيد تنمو سياحيا من خلال مشروع بورتو سعيد وكذلك تاور باي ومشروع داون تاون، بالإضافة إلى المشروعات التي تتم بالمحافظة وتطوير شاطئ بورسعيد وشارع مصر.

ومن جانبهم، أشاد وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة على أرض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات.

يذكر أن محافظ بورسعيد قد تسلم جائزة التميز الحكومى العربى كأفضل محافظ على مستوى العالم العربى والتى فاز بها اللواء عادل الغضبان خلال مسابقة التميز الحكومى العربى التى تمنحها دولة الإمارات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك خلال حفل أقامته المنظمة العربية بالأمس، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والجامعية والشبابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة للتنمية الإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد.

وسلم الجائزة للمحافظ أعضاء وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة السفير ناصر القطحانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عزام ارميني المستشار بالمنظمةالعربية للتنمية الإدارية والدكتور عادل السن بالمنظمة العربية ، وذلك تقديرا لجهوده المميزة فى العمل الإدارى وحرصه على الارتقاء بمحافظة بورسعيد على أعلى مستوى والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى لمدينة بورسعيد وفى إطار خطة الدولة لجعل بورسعيد نقطة الانطلاق للتنمية المستدامة بالدولة المصرية .