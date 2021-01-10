محافظ بورسعيد يناشد أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم لمراكز الدروس

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على تكثيف حملات القضاء على الدروس الخصوصية بكافة الأحياء، موجها بالمتابعة المستمرة وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية، نظرا للتجمعات والتكدس، التي من شأنها أن تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنع الاختلاط والتكدس، مؤكدا على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من أجل حماية الطلاب والحفاظ على الصحة العامة.

ولفت الغضبان، الى أهمية الوعي بخطورة المرحلة الراهنة، من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، كان قد قرر توقيع غرامة 4 آلاف جنيه على مراكز الدروس الخصوصية التي تستقبل الطلاب بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة، ومنع تجمعات طلب العلم تحت أية مسميات.

وناشد محافظ بورسعيد جميع أولياء الأمور عدم الدفع بأبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصا على سلامتهم في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتأمين حياة المواطنين.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن التنفيذين ينظمون حملات رقابة بجميع الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، وتوقيع غرامة أربعة آلاف جنيه على أي مركز يثبت استمراره في العمل، وإغلاقة فورا.

وأكد عدم السماح بعمل هذه المراكز بعد الآن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق، برئاسة العميد نعمان محمد، قد قامت اليوم بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمبنى الفريبور بحي الشرق، الذي يأتي ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة وصحة الطلاب.