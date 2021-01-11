«الوزراء»: الشائعات في مصر لها «مواسم».. والإنجازات وراء زيادتها

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن تفنيد الشائعات مجهود يقوم به المركز الإعلامي على مدار العام، ويشارك فيه كافة مؤسسات الدولة والوزارات التي تُساعد في خروج التقرير بشكل لائق، حيث إن الشائعات معظمها يتعلق بكل ما هو خاص بالمواطن وتتعلق بكافة أجهزة الدولة، وبالتالي من أجل الرد على كل إشاعة من الشائعات يجب أن يكون هناك تنسيق كامل مع جهات الدولة.

نتعامل مع كل مؤسسات الدولة لتفنيد الأكاذيب

وأضافت «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم التعامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة الموثقة من مصادرها، للرد على الشائعات التي تنتشر بشكل كبير، «الشائعات بيكون ليها مواسم، وهذا مرصود في التقرير الذي أصدره المركز».

كلما زادت الإنجازات زادت الشائعات

وأوضحت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التقرير الذي أخرجه المركز مؤخرًا تم إبراز فيه مساحة عن الشائعات التي استهدفت الإنجازات التي تتم على أرض الواقع: «إحنا حاطين الشائعات اللي استهدفت إنجازات الدولة لوحدها، ففعلا 2020 هي أعلى سنة كان فيها شائعات، ومن ضمن الأسباب الرئيسية هي الإنجازات والمشاريع القومية كل ما هتزيد الإنجازات كل ما هتزيد الشائعات».

فيروس كورونا زاد من الشائعات

وأشارت «زغلول»، إلى أن ملف فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» أيضًا كان به شائعات عديدة، وهذا نلاحظ أن أكثر شهر كان به شائعات هو شهر إبريل الماضي، بعد أن تم رصد أول حالة إيجابية في مصر في شهر مارس: «ابتدت تداول عددًا من الشائعات في أبريل التي تخص أزمة كورونا والتداعيات اللي تتم حول الموضوع ده والبرتوكولات اللي كانت بتتقال، كان فيه شائعات خطرة، كان فيه برتوكولات تتقال للناس استخدموا العلاج ده للتعامل مع فيروس كورونا».