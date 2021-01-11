«إعلام الوزراء»: «السوشيال» أرض خصبة للشائعات.. وهناك صفحات مزورة

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن السوشيال ميديا تُعد أرضا خصبة جدًا لانتشار الشائعات، لذلك تمثل خطورة، إذ ليس مطلوبا ممن ينشر شائعة على السوشيال ميديا أن يكتب مصدر المعلومة أو مدى توثيقها، «أي حد بقى يكتب أي معلومة، والناس وراه تشيرها ولما تنتشر بشكل واسع فيه ناس بتصدقها».

البعض يزور صفحات بأسماء مسؤولين من أجل نشر الشائعات

وأضافت «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البعض يقوم بعمل صفحات وهمية للمسؤولين وصفحات تحمل اسم وزارات مختلفة، ويتم نشر عليها معلومات، ويتعامل معها المواطنين على أنها معلومات موثقة ودقيقة كونها من المسؤول نفسه.

المركز الإعلامي يعمل على رفع الوعي للمواطنين حتى لا يصدقوا الشائعات

وأشارت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه من الأدوات التي يتعامل معاها المركز الإعلامي، هو العمل على رفع وعي المواطنين، حتى لا يتم تصديق أي معلومة يتم نشرها، ويجب على الجميع العودة للمعلومات الموثقة التي تأتي من مصدر رسمي حتى يستثنى له أن يتداولها ويتعامل معها ويعتمد عليها.

تدفق المعلومات وإتاحتها أمر ضروري لصد الشائعات

وأوضحت «زغلول»، أنه من الأشياء الهامة أيضًا التي تركز عليها في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، هو العمل على تدفق المعلومات وإتاحتها للمواطنين، فمنذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المركز الإعلامي لتفنيد الشائعات، كان من ضمن الآليات الرئيسية لذلك هو ضمان إتاحه المعلومات للمواطنين.

لا نعتمد على نفي الشائعات فقط .. نمد المواطنين بالمعلومات حول الشائعة

وتابعت: «فيه ملفات بشكل كامل يتم فيها إتاحة معلومات كاملة للمواطن، الردود على الشائعات لا تعتمد فقط على النفي، بل نمد المواطن بالكثير من المعلومات التي تخص الشائعة، عشان المواطن يتعرف على المعلومات المرتبطة بالشائعة ويتأكد منها ويعرف الخبر الحقيقي من مصدره».