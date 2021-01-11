«الوزراء»: حرق جثامين ضحايا كورونا أغرب شائعات 2020

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن في وقت الأزمات، تنتشر الشائعات وتزيد، موضحة أن أغرب شائعة تم تداولها في عام 2020، هي حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مستنكرة: « شوفي قد إيه الشائعة دي تمس المواطن بشكل كبير، وماذا تُسبب له في ظل هذا الظرف الصعب، مصر مرت بأزمة كبيرة خلال كورونا مثلها مثل دول العالم».

شائعة تكليف الأطباء حديث التخرج بمهام عمل التمريض سببت أزمة

وأضافت «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه من ضمن الشائعات التي انتشرت بقوة في 2020 هو إيقاف عقود الزواج لمدة عام بسبب كورونا، وكذلك شائعة تكليف الأطباء حديث التخرج بمهام عمل التمريض، وهذه الشائعة قد سببت أزمة وقت صدورها، وهناك شائعة أخرى وهي فرض ضريبة على الموتى.

الشائعة أصبحت أكثر تعقيدًا من ذي قبل ويتم تحويرها

وأشارت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن ما تم ملاحظته خلال تحليل التقرير الذي يتم صدروه من المركز، أتضح أن الشائعة أصبحت أكثر تعقيدًا من ذي قبل، «في البداية أي معلومة شائعة يمكن يتم تداولها والناس تصدقها بسهولة، لكن نتيجة التصدي المستمر للشائعات، ابتدى بشكل ما يتم تحوير الشائعات بأشكال مختلفة وتعقيدها بشكل أكبر، في النهاية يختلط على المواطن المعلومة الصحيحة و الخاطئة».

البعض يغلف الشائعة بجزء من الحقيقة

وأوضحت «زغلول»، أن القائمين على نشر الشائعة يقوموا بتغليف المعلومات بالشائعة التي يريدوها، «طبعًا كان موجود ده بشكل كبير عشان فردنا مساحة كبيرة جدًا في التقرير، كما أن كم الشائعات اللي تم الرد عليها أكتر من مرة يدل على ذلك، وفي كل مرة يتم تحويرها بشكل محترف، وتطوير طريقة عرض الشائعة.

وتابعت: «في فترة كورونا كنا بنطلع تقرير منفصل بشكل دوري خاص بالشائعات، نسميه أهم الحقائق للرد على شائعات كورونا، نجمع كافة المعلومات المغلوطة اللي تخص كورونا ونقول المعلومات الصحيحة وده ساعد في عملية ادارة الأزمة في الفترة دي، بشكر وسائل الإعلام اللي بتساعد على الرد على الشائعات».