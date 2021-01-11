ابنة سعيد صالح بعد انتحال شخصيتها: «مساكين»

جدل كبير أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد وجود حساب عبر موقع «تويتر» تدعي صاحبته «هاجر» بأنها ابنة الفنان الراحل سعيد صالح.

مناشدة ورجاء خاص، حملتها كلمات «هاجر» بعد نشرها صورة للفنان سعيد صالح، مُعلقة عليها بقولها: «النهاردة ذكرى وفاة والدي ادعوا له».

ومن جانبها، إستنكرت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، انتحال شخصيتها عبر «السوشيال ميديا»، مؤكدة بقولها: «أنا ماليش أخوات خالص».

وقالت «هند» لـ«الوطن» إنها تتعامل مع تلك المواقف بابتسامة، لاسيما مع تكراره من آنٍ لآخر، متابعة: «الذكري الماضية، لاقيت أكونت بينتحل شخصيتي وبيطلب من الناس الدعاء لأبويا، والبوست جاب تفاعل كبير جدًا، وبعدها بأيام الصفحة غيرت نشاطها لمنتجات».

وتابعت: «فيه ناس بتستغل انتحال صفة أبناء الفنانين، لرغبتهم في زيادة المتابعات وبيع الصفحات بعدها»، لافتة إلى تخوّفها المسبق من انتحال شخصيتها، بقولها: «مش عارفة إيه مدى الخطورة من كده وإن حد يستغل اسمي في حاجة زي كده».

وأكدت أنها لن تتخذ إجراءات قانونية، ضد تلك الشخصيات، واصفة إياهم بـ«مساكين»، لاسيما وأنها علاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي ليست جيدة، ومقتصرة على موقع «فيسبوك».

ويعد سعيد صالح، هو أحد أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح، من مواليد محافظة المنوفية عام 1938، حصل ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960. اكتشفه حسن يوسف وقدمه إلى المسرح، وكانت من ‏أولى مسرحياته هالو شلبي، ثم قدم بعد ذلك المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات، وأتبعها بمسرحية العيال كبرت والتي يعتقد الكثيرون إنها فاقت نجاح سابقتها. ‏

مارس سعيد صالح الغناء والتلحين في بعض المسرحيات، وقام ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما، ويعتبر رفيق درب الممثل عادل إمام حيث شاركه في أغلب أعماله.