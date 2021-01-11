«اتصالات النواب»: استحداث لجنة التكنولوجيا بالبرلمان للرد على الشائعات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب السابق، إن اللجنة كان لها السبق في عام 2017، وقامت بعمل دراسة لرصد 26 ألف شائعة خلال عدة أعوام، ومن بعدها بدأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في الرد على هذه الشائعات التي زادت منذ عام 2016 بشكل تصاعدي، بهدف تصدير الإحباط للناس، وزادت أيضا مع وجود الاستحقاقات النيابية، فمثلا زادت الشائعات أثناء الانتخابات الرئاسية عام 2018 من خلال حسابات مضللة ممولة من دول داعمة للإرهاب.

الانتهاء من 60% من المنظومة الرقمية في مصر

وأضاف بدوي، من خلال استضافته في برنامج الحياة الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن الشائعات أيضا كانت تبثها حسابات من داخل مصر، وكل شائعة تظهر كان هناك رد عليها من مجلس الوزراء، بداية من عام 2017 من خلال الرد الفوري، مشيرا إلى أن بعض الشائعات كانت تظهر عبر «البانر الإعلاني» الخاص بالصحف، ذاكرا أنه تم الانتهاء من 60% من المنظومة الرقمية في مصر، ورغم مساوئ كورونا إلا أنها سبب للتعجيل باستخدام التكنولوجيا، والتطور التكنولوجي سيزيد من الشائعات.

وأوضح أن قوانين المعلومات ومكافحة الجريمة، وحماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، هي المثلث الخاص بالتطور التكنولوجي في مصر، وتم إجراء 63 جلسة استماع من أجل محاربة الجريمة الإلكترونية، بعد استحداث لجنة التكنولوجيا في مجلس النواب في عام 2015، وعلى مدار شهور تم التوافق في القانون الذي يواجه الجريمة الإلكترونية ونصوصه 59 نصا.

حضور وفود من شركات أميركية لمتابعة حرية المعلومات

وتابع، «قانون حماية البيانات الشخصية يشجع ويساهم في تشجيع وضح الاستثمارات وحضرت وفود شركات أمريكية في لجنة الاتصالات داخل البرلمان المصري وعلى مدار أيام كثيرة تم المناقشة والتصديق على القانون».