رامي رضوان: أول مرة يكون في البرلمان المصري كل الأعداد دي من النساء

قال الإعلامي رامي رضوان، إن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين 5% من أعضاء مجلس النواب وفقا للقانون، وصدر الارهاصات الأولية على فريق المعينين بقوام 28 عضو في مجلس النواب يعينهم رئيس الجمهورية، واليوم صدر البيان الرسمي الذي به كافة النواب الصادر قرار بتعيينهم في مجلس النواب، ولم تختلق عن ما تم الحديث عنه خلال اليومين الماضيينن: «نقلناه لحضراتكم علشان ندى الحق لصحابه من خلال الصحف المصرية المختلفة التي نقلت تلك الأسماء.

3 من النواب الفائزين في الانتخابات توفوا قبل انعقاد البرلمان

وأضاف «رضوان» خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC"، أن 3 من النواب الفائزين في الانتخابات توفوا قبل انعقاد البرلمان، والذي صدر قرار جمهوري أخر يحمل رقم 5 لدعوة البرلمان الجديد للأنعقاد وينتهي البرلمان الحالي، غدا.

النائبين الفرديين سيتم إعادة الانتخابات في دوائرهم

وأوضح النائبين الفرديين سيتم إعادة الانتخابات في دوائرهم، وفي القائمة يكون به مرشح وبديل له، وسيكون البديل هو من ينضم للبرلمان: «المقعد الوحيد الشاغر في دائرة دير أمواس في المنيا، حصل طعن على النتائج وقبل الطعن وننتظر إجراء الانتخابات في تلك الدائرة».

أول مرة يكون في البرلمان المصري كل الأعداد من السيدات الفضليات

وأكد أنه ولأول مرة يكون في البرلمان المصري كل الأعداد من السيدات الفضليات في البرلمان، حيث أنه عدد السيدات التي تواجد في برلمان 2015 نسبة الـ25% ونسبتهم 27%، وفي 2010 كان المرأة لديها 64 مقعد في برلمان 2012 كان متواجد 11 مقعد، وفي برلمان 2015 كان به 98 مقعد، 75 منتخبين و14 معينين، من المرأة المصرية، وإجمالي عد السيدات في البرلمان الذي سيبدا أولي جلساته في 12 يناير حوالي 162 سيدة، منهم 148 بالانتخاب و14 عن طريق التعيين.