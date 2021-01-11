خبير تغذية: الاعتماد على النظام النباتي لا يوفر كل المطلوب

قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، إن الأشخاص النباتيين ينقسمون إلى نوعين، الأول لا يأكل إلا النبات، والثاني يأكل النبات بجانب البيض واللبن فقط، مبينا أن الأشخاص الذين يأكلون اللحوم فقط، تتعرض أجسامهم إلى فقدان في بعض الفيتامنات.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أثناء استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع اليوم، على فضائية «dmc» الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية رضوى حسن، أن فيتامين بي يتواجد بكثرة في اللحوم، وكذلك الحديد، ويوجد نوعان من الحديد النباتي والحيواني، والأخير سرعة امتصاصه أسرع، لذا يجب زيادة من الأغذية النباتية من أجل التعويض عن النقض الذي يحدث في الحديد الحيواني، مشيرا إلى أن البعض يزيد في تناول المكسرات من أجل التغلب على نقص اللحوم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا يجب تناول ألياف بنسبة كبيرة، فالفول مفيد، ويقدم نشويات بنسبة أقل، ولكل كيلو يحتاج جرام واحد من البروتين.

وتابع: «البروتين أهم شيء في التغذية وبعدها النشويات والبروتين من الحيوانات يحتوي على دهون مشبعة وهذا يسبب في زيادة الوزن لكن النباتين تقل لديهم الأوزان لكن إذا لم يتنظموا في تناول طعام متزن سيتعرضون إلى أخطار صحية».

وواصل: «الغذاء المناسب لكل شخص مختلف عن الآخر ويجب تناول الفول صباحا من خلال إضافة زيت زيتون والليمون وتناول العيش البلدي لأن ذلك يوفر عدد من الأحماض الأمينية وكذلك تناول فول الصويا من خلال المشروبات المضغوطة ويجب تناول السلطة في الوجبات الثلاثة والخضار الطازة يفيد للصحة العامة وبين الفطار والغداء عليه تناول اللوز أو البندق أو الزبيب أو الأراصية، أما البروتينات موجودة في الفاصوليا والكشري والبسلة كما يمكن الاستعانة بالبروكلي والجرجير الذي يحتوي على نسبة حديد عالية».