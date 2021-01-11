طبيبة بـ«قصر العيني»: الحصول على اللقاح ليس بأولوية التسجيل

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، إن التطعيم سيبدأ باللقاح الصيني، نظرا لتوافره، وتسعى الدولة للحصول على اللقاح البريطاني أسترازينكا، الذي سيصنع في الهند على أعلى مستوى، وأيضا اللقاح الأمريكي، وهذه اللقاحات في طريقها إلينا، لكن الآن يسعون إلى تحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح أولا، وعلى رأسها الأطقم الطبية، ثم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى الأورام، والفشل الكلوي.

الفئات الأولى بالحصول على اللقاح

وأضافت «شرف الدين» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أنه حتى كبار السن سيتم تقسيمهم إلى فئات، والدولة أنشأت موقعا إلكترونيا للتسجيل في الحصول على اللقاح وهي ما زالت تحت التجربة، وبعد تسجيل البيانات سيتم ترتيب الأولويات، مشددة على أن الأولوية في الحصول على اللقاح ليس بأولوية التسجيل ولكن المستحقين، لكي لا يضيع حق أحد من المستحقين، ولكن كل من يرغب في الحصول على التطعيم أن يسجل اسمه لكي لا يشكو فيما بعد من عدم الحصول على اللقاح.

الشركات ستغطي العالم باللقاحات

وتابعت أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، أن وزارة الصحة ستعلن عن موعد التسجيل بعد انقضاء الفترة التجريبية للموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن شركات الأدوية تجهز نفسها لتغطية العالم كله باللقاحات، ومسألة توزيع اللقاحات تعود إلى الطلبات التي قدمتها الدول، وهناك خمس أنواع من الأمصال، حول العالم، بينهم 3 أنواع ثبت بالبحث العلمي والتجربة فاعليتهم، وللذك يتم التعامل مع اللقاحات الثلاثة حتى يتم استكمال التجارب على اللقاحين الآخرين.

هل يمكن بيع اللقاحات؟

وشددت على أن مسألة بيع اللقاح تتوقف على سلسلة من الموافقات من إدارة الصيدليات، لأن هذا يعتمد على الإجراءات والقوانين الصحية في البلد.