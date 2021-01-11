رئيس «اللبنانية للأمراض»: الوضع خطير ومستشفيات كورونا لاتستوعب الحالات

قالت الدكتورة مادونا مطر، رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، إن الحالة أصبحت خطرة نظرا لارتفاع الإصابات منذ عيد الميلاد وحتى الآن، ولم يعد لدينا أماكن للأكسجين، وكنا نحتاج لإعلان الطوارئ، والحالات لا تستوعبها المستشفيات، وربما الأسبوعين المقبلين تقل الإصابات بعد إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت «مطر» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين، أن حفلات رأس السنة وعيد الميلاد، هي السبب في ارتفاع الإصابات، والناس اختلطوا ولم ينتبهوا، ولم يقدروا المصائب التي ستحدث، معقبة: «فلتت القصة من إيدينا ولم نعد قادرين على الوضع».

المنظومة في خطر

وتابعت رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية: «المنظومة الصحية في لبنان لم تعد تتحمل، ونحتاج إلى المساعدات والمستشفيات الميدانية لأن كل المستشفيات والطوارئ امتلأت بمرضى كورونا، وهناك أشخاص في منازلهم وبعضهم يحتاجون إلى الأكسجين ولا يجدونه».

أما عن مسألة الحصول على اللقاحات، فأوضحت: «نعمل على مسألة اللقاحات وهي سوف تصل في شهر فبراير، ونعمل مع وزارة الصحة على أولويات من يحصل على اللقاح، وسوف نحصل على لقاح فايزر».

لا يوجد علاج حتى الآن

وكشفت أن الوفيات تعتمد على الأمراض الأخرى التي يصاب بها الناس، و«نجرب عدة بروتوكولات، ولكن الوضع بشكل عام صعب، ولا يوجد علاج شاف من فيروس كورونا، ونأمل في أن يلتزم الناس ويبقوا في منازلهم، وفي كل مرة لا يلتزمون، ولكن هذه المرة الأمر جاد لأننا لدينا كارثة في البلاد».

يذكر أن لبنان أعلنت اليوم حالة الطوارئ في البلاد، ومنعت الخروج إلى الشوارع في بعض المناطق من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد ارتفاع عدد الإصابات.