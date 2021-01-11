إعدام عاملين وبراءة والدهما في جريمة ذبح مزارع بسوق مواشي

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الإثنين، بإعدام شقيقين لقيامهما بقتل عامل أخذا بالثأر و براءة والدهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.

تعود أحداث القضية ليوم 24 يوليو 2016 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع هاني عبد الفتاح، عامل ومقيم بقرية فاو قبلي بدشنا، إثر قيام مجهولين بذبحه أثناء تواجده بسوق قرية الغوصة بمركز قنا.

وكشفت تحريات النقيب محمد إيهاب خلف الله رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكبي الحادث كلا من عبدالحسيب البشاري إبراهيم وشقيقه نصر الدين البشاري، ووالدهما، حيث تربصوا بالمجني عليه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخة بمركز قنا، وقام المتهم الأول بشل حركته بينما قام الثاني بذبحه من رقبته، وتوفي على بوابة السوق، واتهم والد المجني عليهم بشد أزرهما وذلك أخذا بثأر عمهما الذي قتل على يد عائلة المجني عليه.