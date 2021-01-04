عامل يحاول ذبح نفسه بـ«مشرط» أثناء عمله بوحدة صحية في المنوفية

في واقعة غريبة، أثارت الذعر والرعب بين العاملين في الوحدة الصحية بقرية "بي العرب" التابعة لمركز الباجور بالمنوفية، حاول عامل ذبح نفسه، اليوم، مستخدما آلة حادة لمروه بضائقة نفسية.

وأكد الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة أن العامل يمر بحالة نفسية سيئة وحاول الإنتحار، وتم نقله إلى مستشفي سرس الليان لعمل الإسعافات الأولية له وبعدها تم نقله إلى المستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم ويخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء بالجامعة .

وأوضح عدد من العاملين في الإدارة الصحية بالباجور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العامل يدعي "ماهر.ا" 50 عامًا، أقدم علي محاولة ذبح نفسه مستخدما مشرطا طبيا يستخدم في الوحدة الصحية التي يعمل بها، حيث كان ينزف دما وتم نقله إلي المستشفي لعمل الإسعافات اللازمة .

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمحاولة عامل بالوحدة الصحية بقرية بي العرب يدعي "م.ا" 50 سنة، الانتحار ذبحا مستخدما آلة حادة، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج .

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة..