التحقيق في واقعة العثور على شيشية ومستلزمات تدخين بمستشفى بالبحيرة

تحقق الإدارة الصحية بمركز إدكو في محافظة البحيرة، في واقعة العثور على شيشة بغرفة حراسة مستشفى المعدية، بالإضافة إلى مستلزمات تدخين وعدم وجود أي إجراءات احترازية، في الوقت الذي لم يجد فيه متابعون بالصحة أطباء بالمستشفى، وإغلاق بعض أقسامه أمام المواطنين.

وحصل «الوطن» على صورة متداولة لأشخاص يرتدون الكمامات الطبية، متواجدين بغرفة حراسة مستشفى المعدية، وإلى جوارهم شيشة وأدوات تدخين، وظهر بالصور أحدهم يوجه اللوم للمسؤول عن الحراسة، فيما أفادت مصادر بالإدارة الصحية أن التحقيق جارِ في الواقعة، وسيصدر قرار غدًا الثلاثاء ضد المقصرين.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لموظفين يتابعون سير العمل بمستشفى المعدية، التابع لمركز إدكو بالبحيرة، ويظهر بها المكلف بالحراسة وبحوزته شيشة ومستلزمات تدخين «فحم ومعسل»، وأفادوا بأن المستشفى لم يكن بها أطباء خلال جولة المتابعين.

واشتكى مواطنون بقرية المعدية من حالة الإهمال التي وصل لها المستشفى الذي يخدم أكثر من 50 ألف نسمة، مؤكدين أنها سقطت من حسابات المسؤولين بالصحة، لافتين إلى تقديمهم شكاوى لمديرية الصحة بالبحيرة، إلا أن أحدا لم يستجب لهم، في الوقت الذي قال فيه ياسر سلامة، أحد أهالي المعدية، «لا يجد المريض بقرية المعدية الساحلية سبيل للعلاج سوى السفر إلى إدكو لتلقي العلاج اللازم، ويمثل ذلك عبئا على المرضى وذويهم».

ومن جانبه، رفض الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، التعليق على الواقعة، أو توضيح أي إجراء اتخذه ضد المقصرين، في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر بالصحة، أن التحقيق لا يزال مستمر ولم يصدر قرار بشأنه حتى الآن.

وكان مستشفى المحمودية المركزي، شهد واقعة إهمال تمثلت في قيام ممرضين بلعب «بابجي»، وأحيلت القضية إلى إدارة المستشفى، وعلى الفور قرر الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية المركزي، مجازاة ممرض وإخصائي تمريض من قوة المستشفى، بخصم 3 أيام من راتب كل منهما، وذلك بناءً على مذكرة رفعتها مشرفة السهر خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، تفيد بقيام المشار إليهما بلعب «بابجي» على جهاز «لاب توب» بحوزتهما، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مقصر يعرقل سير العمل داخل المستشفى.