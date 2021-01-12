«الإسكان» تنتهي من أول مرحلة لمحطة معالجة الصرف بـ«المنيا الجديدة»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه، مشيراً إلى أنَّ الطاقة التصميمية للمحطة 140 ألف م3/يوم، ليتمّ الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بالتزامن مع تنفيذ شبكة الري بالكامل، وفي إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة، وتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريراً عن المشروعات التي تمّ الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة خلال العام المنقضى 2020، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة 50 ألف م3/يوم، بجانب الانتهاء من تنفيذ 2040 وحدة سكنية (85 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية 264 مليون جنيه ضمن أعمال المرحلة الثانية، والانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية (22 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بجانب تخصيص العديد من قطع الأراضي بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية، وتنفيذ عدد من المشروعات تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل بالصعيد.

بدوره، أشار المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ مركز شباب على مساحة 16 ألف م2 بمنطقة الـ140 فداناً بامتداد التوسعات الشمالية ليكون متنفساً لسكان المدينة، وتطوير مدخل مدينة المنيا الجديدة (الطريق الأوسط) وتركيب أعمدة إنارة جديدة لتحسين الرؤية البصرية.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بمدينة المنيا الجديدة، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنَّه تمّ تخصيص مساحة 4179 م2 بمركز المدينة للبنك المركزي المصري بقيمة استثمارية 13.4 مليون، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 57.25 فداناً بالحي السياحي لإقامة نشاط عمراني متكامل ( بورتو) بقيمة استثمارية بلغت نحو 276 مليون جنيه، وتمّ سداد أكثر من نسبة 38% من قيمة الأرض.

وأضاف أنَّه تمّ تخصيص مساحة 5 آلاف م2 لصالح مجموعة توشيبا العربي، بنشاط منطقة لوجيستية، بقيمة استثمارية 5.2 مليون جنيه، بجانب تخصيص قطعة أرض بمساحة942 م2 بمنطقة أرض المعارض بالمنطقة الصناعية للمجموعة، بإجمالي قيمة استثمارية 3.15 مليون، مشيراً إلى أنَّه تمّ تخصيص مساحة 310 أفدنة بنشاط عمراني متكامل لإحدى الشركات بقيمة 1.047 مليار جنيه، وتمّ اعتماد القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم للأرض.

وتابع: تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 11 فداناً بنشاط مجمع عمراني بقيمة استثمارية 4 ملايين و500 ألف جنيه، وتخصيص مساحة 8 أفدنة بمنطقة الـ840 فداناً امتداداً لجامعة اللوتس بقيمة استثمارية بلغت نحو 35 مليون جنيه، وتخصيص مساحة 60 فداناً بنظام مقابل الانتفاع، لإقامة محطة كهرباء شمسية بقدرة 20 ميجا وات، وتخصيص مساحة 462 م2 بمنطقة أرض المعارض بالمنطقة الصناعية بإجمالي قيمة استثمارية 1.6 مليون جنيه.

وأضاف أنَّه تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إداري بمركز المدينة بمساحة2700 م2 بقيمة استثمارية 10.125 مليون، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 17.5 فدان بنشاط نادٍ بقيمة استثمارية 62.4 مليون جنيه، وتخصيص قطعة أرض بنشاط تجمع عمراني متكامل بمساحة 42 ألف م2 بالحي المتميز، وتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى 1400م2 بنشاط طبى بالمجاورة الرابعة بمنطقة الامتداد الـ840 فداناً بقيمة استثمارية بلغت نحو 4 ملايين جنيه.