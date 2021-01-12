الزراعة: تطوير ورفع كفاءة حديقة الأسماك بالزمالك

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ حديقة الأسماك مرّت خلال الفترة السابقة بعدة مراحل لإعادة التطوير ورفع الكفاءة، موضحا أنّ المرحلة الأولى شملت منطقة المعمل البحثي للأسماك ومنطفة المفرخ التي تم تطويرها وتعمل بكفاءة عالية، من حيث رفع كفاؤة 3 صوب خرسانية و5 وحدات تفريخ (المفرخات)، والأحواض الخاصة بتفريخ الأسماك بالمعمل.

وتابع أنّ المرحلة الثانية شملت تطوير البحيرة الوسطى للحديقة بمساحة 350 متر تقريبا، وتطوير ورفع كفاءة المساحة المحيطة بها، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في إعداد مشروع بتطويرها عن طريق إحدى الشركات المتخصصة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية كمرحلة ثالثة ونهاية التطوير.

ولفت إلى أنّه يتم العناية بالحالة الجمالية للمزروعات والمساحات الخضراء والأشجار التاريخية للحديقة، والتي تم رعايتها وتنسيقها من خلال القسم الزراعي، وجرى توفير مهندسين زراعيين وماكينات قص النجيل، وتوفير أفراد أمن عن طريق شركة الأمن بجانب الأمن الإداري الموجود بالحديقة وتطوير وصيانة دورات المياه وطلاء ودهان لجميع المباني والمنشآت بالحديقة، تحت إشراف مفتشي وزارة الآثار، والحديقة تبدو في صورة لائقة وتعتبر مصدر بهجة للزائرين.

وأشار إلى أنّ الحديقة تقدم للجمهور خدمات متعددة، منها التصوير «فوتوسيشن»، والمعارض التي تجذب العديد من جمهور الزائرين، ما يدل على روعة وجمال المكان.

وتعد حديقة الأسماك بالزمالك، واحدة من أشهر معالم حي الزمالك بالقاهرة، وكانت ولا تزال من أفضل الأماكن للتنزه بالقاهرة، وأنشئت عام 1867 واستمرت في فتح أبوابها امام الجمهور قبل إغلاقها لفترة طويلة عام 1965 حتى افتتاحها عام 1983 بعد تجديدها بشكل علمي وهندسي جديد.

وتبلغ مساحتها مضافا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو 9 أفدنة ونصف الفدان، وتغلب عليها المساحات الخضراء من أشجار ونباتات زينة وأحواض الأسماك النادرة.