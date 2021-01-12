«غسلت عاري.. تستاهل الموت»: اعترافات المتهم بذبح ابنته في القليوبية

اقتادت أجهزة الأمن بالقليوبية، فجر اليوم، رجل خمسيني متهم بقتل ابنته بعد هروبها من شقة زوجها، إلى مسرح الجريمة داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية، وبدأ المتهم في حضور قوة من المباحث والنيابة العامة بتمثيل جريمته.. قائلا: «قتلتها وغسلت عاري، هربت من جوزها علشان مش بتحبه، دبحتها وارتحت من كلام الناس».

وكشف المتهم عن تفاصيل جريمته حيث قال إنه فوجئ بزوجها يخبره بأن ابنته تركت المنزل وفرت هاربة، وأنه انتظر ربما تحضر إلى المنزل ولكنها لم تحضر ومرت عده أيام، واستمر في البحث عنها حتى تبين أنها مختفية في إحدى الشقق السكنية.

وتابع المتهم قائلا: «إنه ذهب إليها وبمجرد أن فتحت باب الشقة أخرج سكينا من ملابسة وذبحها من رقبتها، وانتظرها حتى تأكد من وفاتها ثم وضعها في جوال وحملها في توك توك وألقى جثتها في مكان العثور عليها»، وأكد الأب أنه عاد إلى منزله ولم يخطر أحدا بجريمته، حتى ألقت المباحث القبض عليه.

غسلت عاري.. كانت لازم تموت

وأنهى كلامه قائلا: «مش ندمان.. أنا غسلت عاري.. فضحتني.. كان لازم تموت».. وعقب الانتهاء من سماع أقواله، وجهت له النيابة تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة وسط الزراعات بمحيط قرية صنافير، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر وترتدي كامل ملابسها، وبالفحص تبين وجود جرح ذبحي في الرقبة والوجه، كما تبين عدم العثور على أيه مستندات تدل على هويتها.

النيابة تقرر تشريح الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لمعرفة سبب الوفاه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة ملابساتها، كما استعجلت النيابة العامة المباحث بسرعة كشف هوية المجني عليها والتوصل لأسرتها.

المباحث تفحص البلاغ

وتم تشكيل فريق بحث ومن خلال فحص محاضر التغيب في المحافظة تبين وجود بلاغ بتغيب ربة منزل من منطقة قليوب، وتحمل نفس مواصفات المجني عليها، وباستدعاء محرر البلاغ تعرف على الجثة وأكد بأنها لزوجته، 25 سنة، وأنها هربت من المنزل منذ فترة، وكشفت الحريات بأن والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه.