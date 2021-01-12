وزيرة الهجرة تدعو الاطفال في لندن للمشاركة في معسكر «اتكلم عربي»

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الأطفال المصريين في المملكة المتحدة، للمشاركة في المعسكر الثامن لوزارة الهجرة، للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، الذي يعقد من خلال شركة ويل سبرينج، انطلاقا من إيمانها، بضروروة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج، وحرصا من وزارة الهجرة، التي تعتبر حلقة الوصل بين الداخل والمصريين في الخارج، يتم عقد معسكرات «اتكلم عربي» للطفال في الخارج، ليس فقط لتحدثوا باللغة العربية، لكن لتعريفهم بالهوية والمصرية والعادات والتقاليد المصرية.

ويهدف المعسكر إلى تشجيع الأطفال على تحدث اللغة العربية في ضوء المبادرة، ودعت وزارة الهجرة أبناءنا في المملكة المتحدة من الفئة العمرية (6- 14سنة) بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر «اتكلم عربي»، الذي سينعقد على مدار يومين (السبت والأحد 16-17 يناير المقبل) وذلك عبر تطبيق «زووم»

ويتضمن المعسكر، العديد من الأنشطة التي يقوم بها الأطفال من الساعة التاسعة صباحا، والتحدث مع السفيرة نبيلة مكرم، عن الصفات المصرية الأصيلة، وتتحدث مع الأطفال، وتتفاعل معهم من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم، ومعرفة الأكلات المصرية التي يحبونها أو أي مقتنيات مصرية التي يحتفظون بها في منازلهم.

واتفقوا جميعا قائلين إن «مصر في القلب»، وإنهم لمسوا بأنفسهم تطورا وتغييرا كبيرا في كل شيء على أرضها حينما سافروا إليها وقت قضاء عطلتهم، وتسألهم عن اهم وافضل الاماكن التي يزروها خلال اجازتهم التي يقضوها مع عائلتهم في مصر، وتعرفهم عن الشخصيات المصرية التي لها تأثير كبير ودور مهم في مصر

تأتي مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت.